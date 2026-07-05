Bộ GD-ĐT: Kết quả môn toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang bất thường, xác minh khâu coi thi

Bộ GD-ĐT vừa có thông cáo báo chí về việc kiểm tra kết quả thi môn toán tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, ngày 2.7, Bộ GD-ĐT đã thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến kết quả thi tại hội đồng thi môn toán tỉnh Tuyên Quang.

Tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người khẩn cấp với ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang ẢNH: PAGE CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG



Tổ công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang, rà soát hồ sơ công tác coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi, chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu quét bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; phân tích, đối sánh dữ liệu điểm thi với kết quả học tập của thí sinh; đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Theo Bộ GD-ĐT: "Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ công tác nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi Trường THPT chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này".

Tổ công tác đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan (nếu có).

Bộ GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn diện các khâu tổ chức thi, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định và thông tin kịp thời tới công luận khi có kết quả xác minh chính thức.

"Quan điểm của Bộ GD-ĐT là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh", thông cáo của Bộ GD-ĐT nêu.

Thông tin từ Báo Tuyên Quang và page Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, chiều 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Hà Duy bị giữ khẩn cấp để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4.7, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do; 92 đơn vị đăng ký dự thi, trong đó có 4 đơn vị tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do; 62 điểm thi với 929 phòng phục vụ thi.

Công an Tuyên Quang giữ khẩn cấp một giáo viên liên quan vụ 'điểm 10 môn toán'

UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả rà soát sơ bộ tại điểm thi có thông tin môn toán được điểm cao cho thấy, có 329 thí sinh đăng ký thi môn toán, nhưng chỉ có 328 thí sinh dự thi (vắng 1). Trong tổng số thí sinh thi môn toán, có 146 thí sinh đạt điểm 10; 150 thí sinh có điểm từ 9 trở lên; còn lại là dưới 9 điểm.

Sở GD-ĐT tỉnh đã rút toàn bộ các bài thi toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không. Kiểm tra học bạ của tất cả các học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn toán qua từng năm học.