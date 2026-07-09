Vụ 'điểm 10 môn toán' tại Tuyên Quang: Trưởng điểm thi chỉ đạo, ông Nguyễn Hà Duy vào phòng thi nhắc bài

Thông tin tại họp báo của UBND tỉnh Tuyên Quang chiều 9.7, đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan đến vụ điểm 10 môn toán bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, thông tin tại họp báo ẢNH: LONG QUYỀN

Trong đó, có ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1988, giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi; bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. 2 bị can còn lại công an chưa công bố danh tính.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị làm sai quy chế. Từ chỉ đạo của bà Hằng, ông Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, trực tiếp nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài môn toán.

Theo đại tá Tuấn, hành vi các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế, làm ảnh hưởng tiêu cực, gây dư luận xấu cho xã hội. Ngày 7.7, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi. Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ diễn biến vụ án, xác định đầy đủ vai trò, tính chất mức độ và hành vi các bị can, làm rõ động cơ, mục đích phạm tội. Xem xét trách nhiệm các cá nhân, tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý.

“Do vụ án đang trong quá trình điều tra làm rõ, nên các nội dung chi tiết trong công tác bảo mật điều tra chưa thể công bố. Khi nào có kết quả sẽ thông tin chính thức”, đại tá Trần Anh Tuấn nêu.

Trước đó, thông tin tại họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, cho biết qua xác minh, riêng môn toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, 147 thí sinh đạt điểm 10 ở 13/15 phòng thi là "bất thường". Cơ quan chức năng xác định là bất thường trong công tác coi thi và đang xử lý.

Sở GD-ĐT phối hợp Bộ GD-ĐT, cơ quan công an chức năng rà soát trình cấp thẩm quyền phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của thí sinh.

Về giải pháp, Sở GD-ĐT đã phối hợp gặp mặt cha mẹ học sinh và học sinh trường chuyên Tuyên Quang, thí sinh tự do. Trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp, Sở GD-ĐT báo cáo trình UBND tỉnh bố trí thi lại môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.