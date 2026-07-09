Chiều nay Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 'mưa điểm 10' môn toán

Thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, 15 giờ 30 chiều nay sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Cuộc họp nhằm cung cấp một số thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của các cơ quan có thẩm quyền.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi loạt thí sinh có điểm toán cao bất thường Ảnh: LONG QUYỀN

Ngoài ra, cuộc họp cũng sẽ trao đổi, làm rõ những vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 7.7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó thủ tướng khẳng định, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội. Đồng thời, yêu cầu Bộ Công an, Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo điều tra, làm rõ các vi phạm, xử lý nghiêm. Rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT trên cả nước.



