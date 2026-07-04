Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo làm rõ thông tin về điểm thi môn toán

Sau khi tiếp nhận thông tin về điểm thi môn toán, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cao bất thường, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, cá nhân liên quan khẩn trương làm rõ thông tin dư luận quan tâm.

Tối 3.7, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cũng đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh để nghe kết quả xác minh bước đầu và yêu cầu tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn toán của các thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu tuyên truyền, ổn định tư tưởng học sinh và phụ huynh trong khi chờ kết luận Ảnh: LONG QUYỀN

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã yêu cầu Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với các điểm thi, phòng thi và khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao. Đồng thời làm rõ việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.

Ngoài ra, các đơn vị phải chủ động nghiên cứu, nắm thông tin và đối chiếu dữ liệu để làm rõ các nội dung được báo chí và dư luận quan tâm.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan cho cơ quan báo chí và nhân dân, tránh để phát sinh thông tin sai lệch, suy diễn trái chiều gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu xác minh rõ vụ việc trên quan điểm nghiêm túc, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó.

Cùng với đó, ngành giáo dục và Trường THPT Chuyên Tuyên Quang phối hợp với cơ quan liên quan xác minh thông tin cụ thể, chính xác. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền để động viên, ổn định tư tưởng cho học sinh và phụ huynh trong thời gian chờ đợi kết luận xác minh.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cũng cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh những thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dư luận xã hội và các cơ quan truyền thông đã phản ánh về một số dữ liệu điểm thi có dấu hiệu bất thường trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với ngành GD-ĐT cùng các cơ quan chức năng liên quan để rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức, coi thi và chấm thi.