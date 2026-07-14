Vì sao gần một tháng nữa thí sinh mới biết kết quả xét tuyển ĐH?

Theo kế hoạch tuyển sinh 2026 do Bộ GD-ĐT công bố, sau khi thí sinh kết thúc đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào 17 giờ ngày 14.7, từ ngày 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7, thí sinh sẽ nộp lệ phí trực tuyến trên hệ thống.

Trong khoảng thời gian từ 21.7 đến đầu tháng 8, Bộ GD-ĐT và các cơ sở đào tạo xử lý dữ liệu, tải và rà soát cơ sở dữ liệu trên hệ thống, thực hiện tập huấn công tác rà soát dữ liệu tuyển sinh.

Từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 4.8, quy trình xét tuyển bắt đầu diễn ra với 6 lần lọc ảo. Đến 13 giờ 30 ngày 9.8, các trường sẽ tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 (lần lọc ảo cuối cùng). 17 giờ cùng ngày, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống.

Trong ngày 10.8 các trường rà soát kết quả trúng tuyển. Kết quả điểm trúng tuyển cùng danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố trước 17 giờ ngày 13.8.

Thí sinh cần nộp lệ phí các nguyện vọng để không mất cơ hội xét tuyển ĐH ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Như vậy, còn khoảng gần 1 tháng nữa thí sinh mới biết kết quả xét tuyển ĐH. Sở dĩ quy trình kéo dài là vì đợi thí sinh hoàn tất nộp lệ phí dẻ tuyển, rà soát dữ liệu và đặc biệt phải trải qua 6 lần lọc ảo. Vậy lọc ảo là gì và vì sao phải diễn ra khâu này?

Theo thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, lọc ảo là quy trình Bộ GD-ĐT phối hợp với các trường ĐH xử lý dữ liệu xét tuyển nhằm đưa ra kết quả trúng tuyển chính xác nhất.

"Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký 15 nguyện vọng và như mọi năm, thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất. Theo nguyên tắc, nếu trúng tuyển nguyện vọng nào thì những nguyện vọng kế tiếp sẽ không được xét nữa. Lọc ảo chính là quá trình hệ thống tự động rà soát, sàng lọc và loại bỏ các nguyện vọng thấp hơn nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển ở một nguyện vọng cao hơn. Quá trình này được lặp lại 6 lần để đảm bảo tính chính xác, trước khi công bố kết quả trúng tuyển chính thức", thạc sĩ Nhơn chia sẻ.

Thạc sĩ Nhơn cho biết mục đích chính của lọc ảo nguyện vọng là nhằm đảm bảo rằng mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất có thể, tránh tình trạng một thí sinh "chiếm chỗ" ở nhiều trường cùng lúc. Điều này giúp giảm thiểu hiện tượng "ảo" trong tuyển sinh, tức số lượng thí sinh được xác định là trúng tuyển không phản ánh đúng số người sẽ thực sự nhập học.

"Nhờ lọc ảo, các trường ĐH có thể xác định được chính xác số lượng thí sinh trúng tuyển thực sự, từ đó lên kế hoạch đào tạo hợp lý và tuyển đủ chỉ tiêu theo quy định. Đồng thời, quá trình này cũng góp phần đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong công tác xét tuyển trên toàn hệ thống", thạc sĩ Nhơn nhận định.

Được biết sau khi biết kết quả, nếu trúng tuyển thí sinh phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trước 17 giờ ngày 21.8.

Từ tháng 8 đến tháng 12, các cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển các đợt tiếp theo nếu đợt 1 chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

"Tuy nhiên nhiệm vụ quan trong nhất của thí sinh trong thời điểm này là nộp lệ phí xét tuyển cho tất cả các nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống đến 17 giờ ngày 21.7, nếu không sẽ không được xét tuyển", thạc sĩ Nhơn lưu ý.