Những con số bách phân vị của 5 tổ hợp môn xét tuyển ĐH có ý nghĩa gì?

Nhìn vào bảng bách phân vị, thí sinh sẽ biết mình nằm trong nhóm bao nhiêu phần trăm đạt mức điểm đó tại mỗi tổ hợp môn ẢNH: NHẬT THỊNH





Cùng một mức điểm, tỷ lệ thí sinh đạt được ở mỗi tổ hợp môn khác nhau ra sao?

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết bảng bách phân vị chính là thống kê cho biết điểm số của một nhóm thí sinh cao hơn bao nhiêu phần trăm số thí sinh khác trong cùng một tổ hợp môn thi đó. Các trường ĐH cũng có thể căn cứ vào đó để xác định điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp trong một ngành (nếu một ngành có nhiều tổ hợp xét tuyển và có sự phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp).

Chẳng hạn, ở bách phân vị thứ 90, tổ hợp A00 có mức điểm 24,75; tổ hợp A01 (toán, lý, hóa) có mức điểm 23,5; B00 (toán, hóa, sinh) có mức điểm 25,1; C00 (văn, sử, địa) có mức điểm 22,5 và D01 (toán, văn, Anh) có mức điểm 23. Điều đó có nghĩa thí sinh có các mức điểm này đang nằm trong top 10% điểm cao nhất của tổ hợp, và có điểm cao hơn 90% thí sinh còn lại.

Bảng bách phân vị 5 tổ hợp môn ẢNH: BỘ GD-ĐT

Số liệu trên cũng cho thấy tổ hợp A00 có 10% thí sinh lớn hơn 24,75 điểm, 90% thí sinh đạt 24,75 điểm trở xuống; tổ hợp A01 có 10% thí sinh lớn hơn 23,5 điểm, 90% thí sinh đạt 23,5 điểm trở xuống; tổ hợp B00 có 10% thí sinh lớn hơn 25,1 điểm, 90% thí sinh có điểm 25,1 trở xuống. Tương tự, tổ hợp C00 có 10% thí sinh lớn hơn 22,5 điểm trở, 90% đạt từ 22,5 điểm trở xuống và tổ hợp D01 có 10% thí sinh lớn hơn 23 điểm, 90% thí sinh đạt 23 điểm trở xuống.

Tuy nhiên, có thể thấy sự chênh lệch về tỷ lệ thí sinh đạt cùng một mức điểm của các tổ hợp là khác nhau. Ở mức điểm lớn hơn 24,75, nếu tổ hợp A00 có 10% thí sinh đạt được, thì tổ hợp A01 chỉ có 5% thí sinh đạt được, còn C00 và D01 lại chỉ có 3% thí sinh, trong khi B00 lại có tới 14% thí sinh đạt được.

Tương tự, ở bách phân vị thứ 50, tổ hợp A00 có mức điểm 19,75; tổ hợp A01 có mức điểm 18,5; B00 có mức điểm 19,95; C00 có mức điểm 17,25 và D01 có mức điểm 19. Nghĩa là có 50% thí sinh đạt các mức điểm này ở các tổ hợp.

Nhưng ở mức điểm 19,75 trong bảng bách phân vị, chúng ta thấy tổ hợp A00 có 50% thí sinh đạt được mức lớn hơn 19,75; thì tổ hợp A01 chỉ có 48% thí sinh lớn hơn 19,75. Tổ hợp B00 có 51% thí sinh lớn hơn 19,75, trong khi tổ hợp C00 chỉ có 30% thí sinh và D01 có 41% thí sinh đạt được mức này.

Vì sao có sự chênh lệch?

"Những con số này cho thấy độ khó của các đề thi là khác nhau, cụ thể môn ngữ văn và tiếng Anh có mức độ khó hơn nên số thí sinh đạt điểm tương đương với các tổ hợp còn lại thấp hơn", tiến sĩ Trung Nhân nhận định.

Thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), chuyên gia tuyển sinh của trường, cho biết bảng bách phân vị cho thấy B00 là tổ hợp có mặt bằng điểm cao nhất gần như ở toàn bộ các mức phân vị. Điều này phản ánh tác động cộng hưởng của việc điểm môn toán, hóa học và sinh học đều tăng trong kỳ thi năm nay.

"Khoảng cách khá lớn giữa C00 với A00, B00 hay D01 không phải do chất lượng thí sinh khối C thấp hơn, mà chủ yếu xuất phát từ đặc tính của các môn thành phần. Dù lịch sử và địa lý đều có phổ điểm tăng, ngữ văn vẫn là môn có khả năng phân hóa cao nhất và rất khó xuất hiện nhiều điểm từ 9 trở lên", thạc sĩ Phùng Quán phân tích.

Ngược lại, các tổ hợp có toán được hưởng lợi từ việc mặt bằng điểm toán tăng mạnh, đồng thời hóa học và sinh học cũng tăng đáng kể, kéo tổng điểm của A00 và đặc biệt là B00 lên cao. Bên cạnh đó, ngữ văn là môn thi tự luận nên vùng điểm cao luôn hẹp hơn các môn trắc nghiệm. Chính đặc điểm này khiến C00 hình thành một mặt bằng điểm thấp hơn khoảng 2–2,5 điểm so với các tổ hợp có toán ở hầu hết các bách phân vị.