Ba nữ sinh chung lớp đều đạt 9,75 điểm môn ngữ văn

3 học sinh đó là: Trần Đặng Trâm Anh, Trần Tuệ Khả Ái và Lê Hoàng Thanh Hà.

Bí quyết đạt điểm cao

Chia sẻ với Thanh Niên, Trần Đặng Trâm Anh cho biết thời điểm biết điểm thi khi vừa hoàn thành xong một chuyến leo núi. Trâm Anh chia sẻ: "Em cảm thấy vỡ oà, đặc biệt hạnh phúc và vui sướng khi biết mình đã đạt 9,75 điểm môn văn và hoàn thành mục tiêu mà em đã kiên trì theo đuổi suốt những năm học THPT. Đó thực sự là một khoảnh khắc rất đáng nhớ đối với em".

Trần Đặng Trâm Anh còn thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia ẢNH: NVCC

Nói về "bí quyết" thi cử, Trâm Anh luôn bám sát 3 tiêu chí: đúng - đủ - hay. Nữ sinh giải thích: "Trước hết là đúng. Dù đề thi năm nay được đánh giá là khá khó và có tính mở, em vẫn dành thời gian đọc thật kỹ đề, gạch chân những từ khóa quan trọng để xác định chính xác yêu cầu của đề bài. Viết hay đến đâu nhưng không đúng trọng tâm thì cũng rất khó đạt điểm cao. Tiếp theo là đủ. Em luôn cố gắng phân bổ thời gian hợp lý cho từng phần của bài thi, không quá sa đà vào một câu hỏi mà bỏ quên những phần còn lại. Việc kiểm soát thời gian giúp em hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của đề và có thời gian đọc lại bài trước khi nộp".

Theo cô học trò này, một bài văn đạt điểm cao không chỉ đúng và đủ mà còn cần có dấu ấn riêng. Trâm Anh đã cố gắng đưa vào bài viết những hình ảnh, cách diễn đạt giàu sức gợi, những liên hệ phù hợp và vận dụng các ý kiến lý luận văn học để lập luận trở nên chặt chẽ, sâu sắc hơn.

"Là học sinh chuyên văn, em luôn quan niệm rằng một bài văn thuyết phục không phải vì dùng những lời lẽ cầu kỳ, mà bằng những cảm xúc chân thành được người viết truyền tải một cách logic, rõ ràng, chạm tới trái tim của người đọc", Trâm Anh chia sẻ.

Thời gian tới, Trâm Anh mong muốn theo học ngành sư phạm ngữ văn với hy vọng được tiếp tục nuôi dưỡng đam mê văn chương và trở thành giáo viên truyền cảm hứng đến học sinh.

Lê Hoàng Thanh Hà là lớp trưởng lớp 12 chuyên văn, người xuất sắc đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn liên tiếp trong hai năm lớp 11 và lớp 12

ẢNH: NCVV

Còn Lê Hoàng Thanh Hà, kết quả này mang lại sự bất ngờ ngoài mong đợi. Hà khiêm tốn bày tỏ: "Bản thân đã cố gắng hết sức, vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được học và rèn luyện trong quá trình học tập để làm bài. Kết quả này là thành quả từ quá trình nỗ lực của bản thân em, sự dạy dỗ của thầy cô, sự động viên và hỗ trợ rất lớn từ gia đình và bạn bè".

Về bài làm của mình, Hà cho biết bản thân khá thích thú với câu hỏi số 2 của phần viết, trong đó bài thơ "Những chiếc lá" của tác giả Nguyễn Đình Thi đã tạo cho cô nàng nhiều cảm xúc để viết, để khai thác và gợi ra nhiều ý tưởng trình bày bài viết của mình. Nguyện vọng trong tương lai của Hà là trở thành sinh viên của Học viện Ngoại giao.

Nữ sinh Trần Tuệ Khả Ái đạt điểm cao ở cả ba môn toán, ngữ văn và lịch sử ẢNH: NVCC

Còn với Trần Tuệ Khả Ái, tâm lý lo lắng khiến khoảnh khắc tra điểm trở nên đặc biệt. "Vì run quá nên em còn tra nhầm số báo danh, sau đó thì rất hạnh phúc vì điểm vượt ngoài mong đợi, đến bây giờ em vẫn cảm thấy bất ngờ", cô nàng bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc vỡ ào.

Chia sẻ về bí quyết, Khả Ái cho biết: "Điều quan trọng nhất em đã luôn cố gắng giữ trong quá trình làm bài là sự tập trung và phong thái bình tĩnh, cũng như quản lý thời gian phù hợp để không bỏ qua phần nào trong bài. Bên cạnh đó, em cũng đọc kỹ để phân tích đề, triển khai các ý trong đề sao cho mạch lạc, hợp lý". Khả Ái hy vọng có thể trúng tuyển vào Trường ĐH Luật vì đam mê với các nhóm ngành liên quan đến pháp luật từ nhỏ.

Những gương mặt xuất sắc của trường chuyên

Cô Lê Thị Phương Hà, giáo viên chủ nhiệm của 3 thí sinh bày tỏ niềm vui và hạnh phúc. Cô nhận định, nếu nhìn vào suốt quá trình học tập thì kết quả này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của các em.

Cô Lê Thị Phương Hà cùng các học sinh lớp 12 chuyên văn, Trường THPT chuyên Quốc học Huế ẢNH: NVCC

Thông tin thêm về học trò, cô Phương Hà cho biết Trần Tuệ Khả Ái ngoài điểm số 9,75 môn ngữ văn còn đạt 9,75 môn lịch sử và là thủ khoa khối C00 của trường. Khả Ái là học sinh học hai chương trình song song tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế và trung cấp Học viện Âm nhạc Huế. Đồng thời, em còn là gương mặt tích cực của Đoàn trường trong các phong trào và từng lọt vào bán kết cuộc thi "Nguyệt quế đỏ" – cuộc thi tìm kiếm đại diện của trường tham dự Đường lên đỉnh Olympia.

Nữ sinh Trần Đặng Trâm Anh là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, vừa đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm vừa rồi.

Trần Đặng Trâm Anh, Trần Tuệ Khả Ái và Lê Hoàng Thanh Hà là những người bạn cùng lớp ẢNH: NVCC

Trong khi đó, lớp trưởng Lê Hoàng Thanh Hà xuất sắc đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn liên tiếp trong hai năm lớp 11 và lớp 12. Hà cũng là một thành viên tham gia năng nổ, tích cực trong tất cả các hoạt động của nhà trường.

Nhắn gửi đến các học trò trên hành trình phía trước, cô Phương Hà tâm sự: "Trong ngày chia tay tôi đã nói với các em rằng bài học vỡ lòng của học sinh chuyên văn luôn là học về văn học và cái đẹp. Điều tôi mong muốn đến tất cả các học trò đó là sau này các bạn sẽ luôn nhận ra được những vẻ đẹp trong cuộc sống, biết rung động trước cái đẹp. Một khi các bạn biết cách cảm nhận về cái đẹp thì các bạn sẽ biết sống đẹp và sống tử tế. Tôi luôn mong các bạn sẽ hạnh phúc với hành trình đó của mình".