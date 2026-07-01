Thủ khoa khối C00 Đà Nẵng: Ước mơ khoác áo công an phụng sự Tổ quốc

Từ những băn khoăn lớp 12 đến danh hiệu thủ khoa

Với tổng điểm 27,75 ở tổ hợp C00 gồm ngữ văn 9,25; lịch sử 8,75 và địa lý 9,75, Huỳnh Thị Ngọc Phương, học sinh lớp 12/8 Trường THPT Ông Ích Khiêm (xã Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), trở thành thủ khoa khối C00 của TP.Đà Nẵng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Không chỉ vậy, nữ sinh còn là thủ khoa khối C04 khi đạt 27,5 điểm với toán 8,5; ngữ văn 9,25 và địa lý 9,75.

Huỳnh Thị Ngọc Phương, thủ khoa khối C00 TP.Đà Nẵng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 27,75 điểm, chụp ảnh cùng cô giáo

ẢNH: NVCC

Đằng sau thành tích đáng tự hào ấy là hành trình học tập nhiều áp lực, những lần băn khoăn trước ngưỡng cửa chọn môn thi, chọn ngành học và sự kiên trì vượt qua chính mình.

Ngọc Phương cho biết ngay từ khi bước vào lớp 12, Phương đã mất khá nhiều thời gian để lựa chọn tổ hợp xét tuyển và định hướng nghề nghiệp.

"Em học khá đều các môn nên việc quyết định đâu là những môn phù hợp nhất với bản thân không hề dễ. Sau nhiều lần cân nhắc, em chọn lịch sử và địa lý. May mắn được học lớp chọn xã hội, em có cơ hội học cùng nhiều bạn giỏi và được các thầy cô tận tâm truyền cảm hứng, từ đó ngày càng yêu thích hai môn học này", Phương chia sẻ.

Huỳnh Thị Ngọc Phương (bìa phải) đại diện lớp tặng quà cho nhà trường tại lễ bế giảng ẢNH: NVCC

Dù đạt 8,75 điểm môn lịch sử, nữ sinh vẫn cho rằng đây chưa phải kết quả như kỳ vọng vì mặt bằng điểm của lớp rất cao. Từ quá trình luyện nhiều dạng đề, Phương rút ra kinh nghiệm phần đúng - sai là dạng câu hỏi dễ mất điểm nhất.

"Theo em, khi làm phần này cần đọc thật kỹ từng câu, từng chữ. Chỉ cần bỏ sót một từ hoặc hiểu sai một ý nhỏ cũng có thể khiến cả nhận định trở thành sai", nữ sinh nói.

Trong 3 môn thuộc tổ hợp C00, ngữ văn là môn học để lại nhiều cảm xúc nhất đối với Phương. Việc được tham gia đội tuyển học sinh giỏi ngữ văn của trường giúp em rèn luyện tư duy, cách lập luận và kỹ năng diễn đạt mạch lạc hơn.

"Muốn học tốt môn ngữ văn thì trước hết phải yêu văn. Khi cảm xúc và lý trí hòa quyện với nhau thì bài viết mới có thể chạm đến người đọc. Em nghĩ các bạn nên đọc nhiều sách, viết thường xuyên, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn để tích lũy vốn sống và cách nhìn nhận sâu sắc hơn", Phương chia sẻ.

Ở môn địa lý, môn đạt 9,75 điểm, nữ sinh cho biết bản thân rất biết ơn cô giáo đã truyền cảm hứng học tập. Một kinh nghiệm em muốn chia sẻ là khi luyện đề nên tự giới hạn thời gian ngắn hơn thời gian thi thật để rèn phản xạ và có thêm thời gian kiểm tra bài khi bước vào phòng thi.

Ước mơ trở thành chiến sĩ công an

Không chỉ sở hữu bảng điểm ấn tượng, Ngọc Phương còn mang trong mình một ước mơ rất đặc biệt.

"Ước mơ lớn nhất của em là trở thành nữ chiến sĩ công an để phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước. Đó là mục tiêu em luôn hướng đến, dù biết sẽ rất khó khăn", Phương nói.

Cũng theo nữ sinh, nếu không thể trở thành chiến sĩ công an nhân dân, Phương mong mình sẽ trở thành một cô giáo.

"Dù ở cương vị nào, em cũng muốn sống có ích, cống hiến hết khả năng của mình cho xã hội", Phương bày tỏ.

Không chỉ đạt thành tích xuất sắc, Huỳnh Thị Ngọc Phương còn nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ công an để phụng sự Tổ quốc ẢNH: NVCC

Đằng sau thành tích hôm nay là sự đồng hành âm thầm của gia đình và các thầy cô giáo. Nữ sinh xúc động nhớ lại quãng thời gian ôn thi nước rút khi áp lực học tập khiến sức khỏe và tinh thần gần như kiệt quệ.

"Ba mẹ rất tâm lý, luôn nhắc em học vừa sức, dành thời gian nghỉ ngơi và bồi bổ sức khỏe. Thầy cô cũng luôn đồng hành. Có những tối em học đến khuya, nhắn tin hỏi bài thì các thầy cô vẫn trả lời rất nhiệt tình. Càng học em càng thấy khâm phục sự tận tụy của thầy cô đối với học sinh", Phương chia sẻ.

Nhận xét về học trò, cô Đỗ Thị Diệu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/8, cho biết Ngọc Phương là học sinh giỏi toàn diện, có tinh thần trách nhiệm cao, giao tiếp tốt và luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn.

"3 năm liền Phương là học sinh xuất sắc, học đều các môn và luôn đạt thành tích cao trong các phong trào. Kết quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của em. Khi biết điểm, tôi không bất ngờ vì tin chắc Phương sẽ đạt thành tích cao như vậy", cô Diệu nói.

Danh hiệu thủ khoa khối C00 không chỉ là phần thưởng cho những tháng ngày miệt mài bên trang sách của Phương mà còn là minh chứng cho nghị lực, sự bền bỉ và khát vọng cống hiến của một nữ sinh giàu hoài bão.

Từ tình yêu với các môn khoa học xã hội, sự tận tâm của thầy cô, tình yêu thương của gia đình đến ước mơ khoác lên mình màu áo công an nhân dân, nữ sinh Trường THPT Ông Ích Khiêm đang từng bước viết tiếp hành trình thanh xuân bằng niềm tin, lòng biết ơn và khát vọng được sống có ích cho cộng đồng.

