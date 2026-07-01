Trống hội 1.000 người, kỵ binh 'đổ bộ' Đà Nẵng diễu hành tại Hội thao Công an

Ngày 1.7, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) đồng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác phối hợp tổ chức Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026.

Theo kế hoạch, vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 29.7 - 7.8 tại thành phố Đà Nẵng, quy tụ 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 80 đội tuyển thể thao với hơn 4.700 vận động viên xuất sắc nhất trong lực lượng CAND.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp ẢNH: K.N

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 65 nội dung, gồm 10 nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao. Hội thao nhằm tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND "bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Đêm khai mạc, dự kiến diễn ra ngày 1.8, sẽ có nhiều chương trình biểu diễn quy mô lớn với sự tham gia của gần 2.000 học viên, cán bộ, chiến sĩ đến từ các trường CAND.

Điểm nhấn là màn trống hội của 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, diễu hành kỵ binh của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đồng diễn võ thuật của lưu học sinh Lào cùng các tiết mục quân sự, khí công, công phá, xử lý tình huống nghiệp vụ, quân nhạc và diễu hành biểu dương lực lượng.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an khảo sát, thống nhất địa điểm tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và các điểm thi đấu; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các địa điểm thi đấu và nơi lưu trú của các đoàn.

Các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội thao. Trong đó, Sở VH-TT-DL bố trí mặt bằng tại công viên Biển Đông để lắp đặt sân khấu, tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt và lễ khai mạc; Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng hỗ trợ lắp đặt cầu phao phục vụ nội dung bơi ứng dụng; Đại học Đà Nẵng, Sư đoàn 375 cùng nhiều đơn vị khác chuẩn bị địa điểm và cơ sở vật chất cho các môn thi đấu.

Màn diễu hành kỵ binh của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ là một trong những điểm nhấn tại lễ khai mạc Vòng chung kết Hội thao Công an nhân dân năm 2026 ở Đà Nẵng

Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Đà Nẵng để bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Công an thành phố chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các địa điểm tổ chức và lưu trú; phối hợp với Cục Công tác chính trị chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, địa điểm và trang thiết bị phục vụ hội thao.

Các màn đồng diễn võ thuật sẽ góp phần tái hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, tinh nhuệ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đồng thời, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng được giao chủ trì phối hợp tổ chức chương trình bắn pháo hoa trong lễ khai mạc theo kịch bản của Bộ Công an với thời lượng không quá 16 phút; hỗ trợ thủ tục cấp phép sử dụng thiết bị bay không người lái phục vụ công tác truyền thông, ghi hình, bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình diễn ra hội thao.