Phường trung tâm Đà Nẵng giảm 281 tổ dân phố, hơn 500 cán bộ thôi nhiệm vụ

Chiều 30.6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập chi bộ, tổ dân phố, ban công tác Mặt trận và các chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư sau sắp xếp.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, phát biểu tại hội nghị ẢNH: HUY ĐẠT

Theo phương án sắp xếp, phường Hải Châu giảm từ 332 tổ dân phố xuống còn 51 tổ dân phố, bảo đảm quy mô theo quy định của Trung ương là mỗi tổ dân phố từ 450 hộ dân trở lên.

Trong đó, tổ dân phố 20 Thạch Thang có quy mô nhỏ nhất với 450 hộ dân, còn tổ dân phố 29 Hải Châu có quy mô lớn nhất với 813 hộ dân.

Cùng với đó, số lượng chi bộ khu dân cư được sắp xếp từ 173 chi bộ (với 3.910 đảng viên) còn 51 chi bộ. Trong đó, Chi bộ 35 Hải Châu có ít đảng viên nhất (15 người), Chi bộ 21 Thạch Thang có đông đảng viên nhất (179 người).

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hải Châu trao các quyết định thành lập chi bộ, tổ dân phố và ban công tác Mặt trận sau sắp xếp ẢNH: HUY ĐẠT

Đối với hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư, phường cũng thực hiện tinh gọn mạnh mẽ khi giảm từ 173 ban công tác Mặt trận xuống còn 51 ban, 173 chi hội phụ nữ còn 51 chi hội, 34 chi hội cựu chiến binh còn 51 chi hội, 57 chi đoàn thanh niên còn 26 chi đoàn, 28 chi hội nông dân còn 17 chi hội.

Các chi bộ, tổ dân phố, ban công tác Mặt trận và đội ngũ cán bộ khu dân cư mới được thành lập, kiện toàn sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày mai 1.7.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại hội nghị, bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, cho biết việc sắp xếp tổ dân phố, kiện toàn tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở khu dân cư được triển khai theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định và phù hợp thực tiễn địa phương.

Theo bà Trân, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cơ sở cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. Thành công của việc sắp xếp không chỉ được đánh giá qua việc tinh gọn đầu mối mà còn phải thể hiện bằng chất lượng hoạt động, sự ổn định ở cơ sở và niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân.

Đội ngũ cán bộ khu dân cư mới của phường Hải Châu nhận quyết định sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức ẢNH: Đ.X

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hải Châu tin tưởng, với sự đoàn kết của hệ thống chính trị, sự đồng hành của đội ngũ cán bộ khu dân cư và tinh thần trách nhiệm của các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận mới được giao nhiệm vụ, các tổ chức sau sắp xếp sẽ nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Theo phương án nhân sự của phường Hải Châu, sau sắp xếp, có 522 cán bộ không tiếp tục đảm nhiệm các chức danh ở khu dân cư (gồm 109 bí thư chi bộ, 137 trưởng ban công tác Mặt trận, 276 tổ trưởng tổ dân phố). Đây là bước sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

