Đà Nẵng: Hỗ trợ đến 15 triệu đồng cho cán bộ thôn, tổ dân phố nghỉ việc

Chiều 29.6, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), biểu quyết thông qua nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 3 chức danh: bí thư chi bộ, trưởng thôn (hoặc tổ trưởng tổ dân phố) và trưởng ban công tác Mặt trận, với số lượng không quá 3 người tại mỗi thôn, tổ dân phố.

HĐND thành phố Đà Nẵng biểu quyết thông qua nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mức phụ cấp được quy định theo quy mô hộ dân. Cụ thể, đối với thôn dưới 300 hộ, tổ dân phố dưới 450 hộ, hệ số phụ cấp của bí thư chi bộ là 2,1 lần mức lương cơ sở; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 2,0; trưởng ban công tác Mặt trận là 1,8.

Đối với thôn từ 300 đến dưới 700 hộ hoặc tổ dân phố từ 450 đến dưới 1.000 hộ, hệ số phụ cấp lần lượt là 2,3; 2,2 và 2,0.

Đối với thôn từ 700 hộ trở lên, tổ dân phố từ 1.000 hộ trở lên hoặc các thôn, tổ thuộc xã trọng điểm quốc phòng, khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn, hệ số phụ cấp tương ứng là 2,5; 2,4 và 2,2.

Đối với người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, nghị quyết quy định gồm các chức danh: phó bí thư chi bộ, phó trưởng thôn hoặc tổ phó tổ dân phố, phó trưởng ban công tác Mặt trận cùng chi hội trưởng các tổ chức như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Hội Người cao tuổi. Mỗi thôn, tổ dân phố bố trí không quá 8 người tham gia hoạt động.

Mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhóm này được chia theo quy mô dân cư: 1 triệu đồng/người/tháng đối với thôn dưới 300 hộ, tổ dưới 450 hộ; 1,2 triệu đồng/người/tháng đối với thôn từ 300 đến dưới 700 hộ, tổ từ 450 đến dưới 1.000 hộ; và 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với thôn từ 700 hộ, tổ từ 1.000 hộ trở lên hoặc thuộc địa bàn trọng điểm quốc phòng, biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn.

Ông Lương Công Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng báo cáo thẩm tra tại kỳ họp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo UBND thành phố, tổng kinh phí chi trả hằng năm cho người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, bao gồm phụ cấp, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, dự kiến khoảng 559 tỉ đồng, giảm 324 tỉ đồng so với mức chi hiện nay.

Hơn 1.400 tỉ đồng chi trả, hỗ trợ cho cán bộ thôn, tổ dân phố nghỉ việc

Nghị quyết cũng quy định chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ được hưởng chế độ theo điều 10 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự kiến kinh phí chi trả chính sách này khoảng 1.218 tỉ đồng và được thực hiện một lần tại thời điểm sắp xếp theo quy định của Trung ương.

Bên cạnh đó, thành phố ban hành chính sách đặc thù đối với người hoạt động không chuyên trách không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tiếp tục bố trí công tác (kể cả tại các thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp), các trường hợp giải quyết nhiều hơn số lượng dôi dư thực tế sau sáp nhập và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Mức hỗ trợ một lần được quy định theo thời gian công tác: dưới 1 năm được hỗ trợ 3 triệu đồng; từ 1 đến 5 năm là 5 triệu đồng; từ trên 5 đến 10 năm là 10 triệu đồng; trên 10 năm là 15 triệu đồng. Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách đặc thù này từ ngân sách thành phố khoảng 192 tỉ đồng.

Theo HĐND thành phố Đà Nẵng, hiện Trung ương đang dự thảo nghị quyết về chính sách tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại và kiện toàn đội ngũ. Trường hợp Trung ương ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với các đối tượng này, HĐND thành phố sẽ không tiếp tục quy định chính sách đặc thù tương ứng để tránh chồng chéo.