Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp được hưởng chế độ gì?

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về một số vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 154 của Chính phủ về tinh giản biên chế. Trong đó có chính sách đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Bộ Nội vụ đề xuất giải quyết chế độ đối với các trường hợp dôi dư khi sắp xếp thôn, tổ dân phố ẢNH: T.N

Theo Bộ Nội vụ, việc xem xét, quyết định đối tượng tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ không chuyên trách và chính quyền địa phương.

Đối với trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế nhưng hồ sơ bị thất lạc, Bộ Nội vụ đề nghị người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp rà soát, chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, căn cứ các giấy tờ còn lưu trữ và thông tin liên quan để xác định thời gian công tác, làm cơ sở tính hưởng chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người hoạt động không chuyên trách.

Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn việc giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại điều 7 Nghị định 185 về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Thực hiện Kết luận 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 185, Bộ Nội vụ đã báo cáo, xin ý kiến Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, trong đó có trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố.

Nội dung đề xuất tập trung vào việc giải quyết chế độ đối với các trường hợp dôi dư khi sắp xếp thôn, tổ dân phố, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại những địa bàn không thực hiện sắp xếp. Sau khi được Chính phủ chấp thuận, đây sẽ là cơ sở để các địa phương, trong đó có tỉnh Điện Biên, triển khai thực hiện.

Đáng chú ý, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc theo chính sách tại Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67), sau đó tham gia làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và bị dôi dư do sắp xếp, sẽ được áp dụng chính sách theo khoản 3 điều 10 Nghị định 154.

Theo quy định, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động sẽ được nhận trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hiện hưởng.

Liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Bộ Nội vụ cho biết khoản 2 điều 4 Nghị định 154 quy định chưa xem xét giải quyết nghỉ việc đối với các trường hợp đang trong thời gian xem xét kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị kỷ luật hoặc bị kỷ luật nhưng chưa đến mức buộc thôi việc, hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người lao động sẽ được giải quyết nghỉ việc và hưởng chính sách theo điều 9 Nghị định 154. Thời gian công tác để tính trợ cấp được xác định đến trước ngày 31.5.

Ngược lại, trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được hưởng chính sách quy định tại điều 9 Nghị định 154.