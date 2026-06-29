Đà Nẵng xem xét thành lập thêm một số phường mới

Chiều 29.6, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu mở đầu kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, cho biết kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang khẩn trương triển khai chủ trương của Trung ương và Thành ủy về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp chuyên đề khóa XI, HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chủ trương thành lập thêm một số phường mới ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Dũng, nhóm nội dung đầu tiên được HĐND thành phố xem xét là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến tổ chức và vận hành chính quyền cơ sở, cùng các điều kiện bảo đảm phục vụ người dân.

Trong đó có các nội dung về sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động tại thôn, tổ dân phố; hợp đồng lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; chủ trương thành lập một số phường mới.

"Đây là những nội dung vừa có ý nghĩa hoàn thiện cơ sở pháp lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa tác động trực tiếp đến chất lượng quản lý nhà nước và hiệu quả phục vụ người dân ở cơ sở", ông Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng tập trung xem xét nhóm chính sách về ngân sách, đất đai, giá đất, nhà ở, hạ tầng và sử dụng nguồn lực công. Đây là những vấn đề được đánh giá có tác động lớn đến tài chính, môi trường đầu tư, tiến độ triển khai các dự án cũng như quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Các nội dung trọng tâm gồm hệ số điều chỉnh mức biến động giá đất theo thị trường; chương trình phát triển nhà ở; danh mục thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng rừng; hỗ trợ một số nhiệm vụ đặc thù; bãi bỏ các cơ chế, chính sách không còn phù hợp.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị việc xem xét các nội dung này phải bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, minh bạch về thông tin, số liệu, đánh giá đầy đủ tác động chính sách và hài hòa giữa yêu cầu quản lý, phát triển với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Một nội dung đáng chú ý khác là nhóm chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo, giáo dục, lao động và hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Theo ông Dũng, các chính sách về giảm nghèo đặc thù, hỗ trợ bảo hiểm y tế, nhà ở, tín dụng hay khuyến khích thoát nghèo bền vững cần được xem xét không chỉ ở mức hỗ trợ trước mắt mà phải hướng đến hiệu quả thực chất và lâu dài.

"Giảm nghèo phải hướng đến hạn chế tái nghèo; ổn định dân cư phải gắn an cư với sinh kế; hỗ trợ lao động phải gắn với việc làm và thu nhập; chăm lo trẻ em vùng khó khăn cần được nhìn nhận như sự đầu tư từ sớm cho thể chất, tầm vóc và cơ hội phát triển lâu dài", ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu mở đầu kỳ họp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với lĩnh vực khuyến công, phát triển sản phẩm lưu niệm, văn hóa, văn học nghệ thuật và thể dục thể thao, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng các chính sách cần được đặt trong yêu cầu phát triển năng lực sản xuất, gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng hình ảnh Đà Nẵng.

Trong đó, các giải pháp hỗ trợ khuyến công và phát triển sản phẩm lưu niệm cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về công nghệ, mẫu mã, thị trường, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng cho biết HĐND thành phố Đà Nẵng đã trang bị máy tính mới cho các đại biểu nhằm phục vụ tổ chức kỳ họp không giấy.