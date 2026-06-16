TP.HCM lấy ý kiến người dân về việc thành lập phường mới

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến người dân về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị (thành lập phường mới) trên địa bàn. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, hiện có 29/54 xã ở TP.HCM đề xuất chuyển xã thành phường.

Việc lấy ý kiến nhằm bảo đảm công khai, dân chủ và đồng thuận xã hội đối với đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã hiện nay. Đối tượng lấy ý kiến là toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn các xã thực hiện thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Người dân sẽ được tiếp cận các tài liệu liên quan gồm dự thảo đề án thành lập phường, bản tóm tắt đề án, các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước cùng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của UBND TP.HCM và UBND cấp xã.

Các tài liệu này sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của thành phố và địa phương, đồng thời niêm yết tại trụ sở UBND xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng và phổ biến thông qua hệ thống truyền thông cơ sở.

Qua kết quả tự rà soát, xã Xuân Thới Sơn đủ tiêu chí lập đề án chuyển thành phường. Trong ảnh là khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỉ USD ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức phát phiếu đến từng hộ gia đình. Mỗi hộ được phát một phiếu để đại diện hộ gia đình thể hiện quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý đối với nội dung đề án, đồng thời có thể ghi thêm các ý kiến khác nếu cần.

Mỗi tổ lấy ý kiến gồm từ 3 - 5 thành viên, do trưởng ban công tác Mặt trận ấp, thôn làm tổ trưởng; các thành viên còn lại là đại diện khu dân cư, tổ chức chính trị - xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng.

Sau khi nhận phiếu từ UBND xã, các tổ sẽ trực tiếp đến từng hộ gia đình để phát phiếu hoặc tổ chức các cuộc họp dân cư để triển khai việc lấy ý kiến. Khi kết thúc thời gian lấy ý kiến, tổ phát phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu với sự chứng kiến của đại diện người dân, lập biên bản và niêm phong toàn bộ phiếu để bàn giao cho UBND xã lưu trữ.

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến người dân các xã đủ điều kiện lên phường hoàn tất trước ngày 18.6. Sau đó, UBND các xã tổng hợp kết quả và gửi báo cáo về UBND TP.HCM thông qua Sở Nội vụ trước ngày 20.6.

Trường hợp số hộ gia đình tán thành đạt từ 50% trở lên, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề án để trình HĐND xã xem xét, cho ý kiến. Nếu tỷ lệ đồng thuận chưa đạt 50%, địa phương phải tổ chức lấy ý kiến lần 2. Nếu sau 2 lần lấy ý kiến vẫn không đạt yêu cầu, UBND xã sẽ báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Sau khi hoàn tất lấy ý kiến người dân, các xã sẽ trình HĐND cùng cấp xem xét, cho ý kiến trước ngày 22.6 và hoàn thiện hồ sơ gửi UBND TP.HCM trước ngày 26.6. Theo quy trình, hồ sơ đề án thành lập phường phải trình HĐND TP.HCM thông qua, Bộ Nội vụ thẩm định, Chính phủ xem xét và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.