23 xã ở TP.HCM gửi hồ sơ đề nghị thành lập phường

Chiều 8.5, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 4.2026. Trong tham luận gửi về phiên họp, Sở Nội vụ TP.HCM đã báo cáo tiến độ xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị (thành lập phường) trên địa bàn.

Hiện nay, TP.HCM có 54 xã trên tổng cộng 168 phường, xã, đặc khu, chiếm tỷ lệ 32% tổng số đơn vị hành chính. Trong đó, có 23/54 xã đã tự rà soát đánh giá hiện trạng và gửi hồ sơ đề nghị thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Sở Nội vụ đang phối hợp các sở, ngành có liên quan rà soát, đánh giá, thẩm định các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM trình Đảng ủy UBND TP.HCM cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua chủ trương.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh điều hành phiên họp ẢNH: NGUYÊN VŨ

Qua đánh giá của một số sở ngành, 23 xã cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó, có vài xã như Bình Hưng, Dầu Tiếng, Phước Hải, An Nhơn Tây, Ngãi Giao, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng cần bổ sung thêm tài liệu minh chứng để làm căn cứ thẩm định đạt các tiêu chí chuyển xã lên phường.

Theo Sở Nội vụ, một số cơ quan như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công An TP.HCM chưa có ý kiến thẩm định nên việc tổng hợp trình UBND TP.HCM xem xét cho chủ trương về việc thành lập phường chưa đầy đủ, kịp thời.

Vì vậy, Sở Nội vụ đề nghị các sở ngành quan tâm phối hợp để hoàn thành hồ sơ đề án thành lập đơn vị hành chính để gửi Bộ Nội vụ theo quy định, đảm bảo trước ngày 15.6.

Nhiều xã ở TP.HCM đã gửi hồ sơ đề nghị thành lập phường ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, xã chuyển lên phường phải đạt tiêu chuẩn dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên, tỷ lệ dân số đô thị từ 50% trở lên.

Về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, phường phải tự cân đối ngân sách, thu đủ hoặc nhiều hơn chi; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ từ 70% trở lên; lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên…

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, đề án thành lập phường trải qua quy trình 9 bước, từ cấp xã đến Trung ương. Trong đó, các địa phương phải hoàn tất việc rà soát, đánh giá và lập hồ sơ trong tháng 4.2026; tổ chức lấy ý kiến cử tri về thành lập phường trong tháng 5 và hoàn thiện hồ sơ trình HĐND TP.HCM trước ngày 15.6.

Sau đó, hồ sơ sẽ tiếp tục được Bộ Nội vụ thẩm định, Chính phủ xem xét và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

TP.HCM thu ngân sách 4 tháng hơn 325.000 tỉ đồng

Báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2026, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 639.349 tỉ đồng, lĩnh vực du lịch phục hồi mạnh, đạt 172.000 tỉ đồng, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định, trong đó xuất khẩu đạt 30,9 tỉ USD, nhập khẩu đạt 33 tỉ USD, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,2%.

Đáng chú ý, thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả nổi bật, với tổng vốn FDI đạt gần 3,3 tỉ USD, tăng 227% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 325.734 tỉ đồng, bằng 40,5% dự toán.

Đến hết tháng 4.2026, giải ngân vốn đạt khoảng 15.564 tỉ đồng, bằng 10,5% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, thấp hơn bình quân chung cả nước. Lý do chính xuất phát từ việc điều chỉnh nhiệm vụ đầu tư của các ban quản lý dự án về cho cấp xã, đến nay đã tháo gỡ xong.