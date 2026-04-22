Thời sự

TP.HCM chuẩn bị thành lập phường mới

Sỹ Đông
22/04/2026 18:49 GMT+7

TP.HCM đang triển khai kế hoạch rà soát 54 xã để xây dựng đề án thành lập phường với bộ tiêu chí chặt chẽ, quy trình nhiều bước và tiến độ gấp.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính và phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo.

Theo kế hoạch, việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị, chủ yếu là chuyển từ xã lên phường, nhằm phù hợp quá trình đô thị hóa nhanh, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, đất đai, dân cư và hạ tầng kỹ thuật.

TP.HCM lập đề án thành lập phường mới - Ảnh 1.

Một góc khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, TP.HCM)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Kế hoạch nêu rõ hệ thống tiêu chuẩn tương đối cao đối với các đơn vị hành chính muốn chuyển thành phường. Cụ thể, xã phải đạt quy mô dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tối thiểu 5,5 km² và tỷ lệ dân số đô thị đạt từ 50%.

Bên cạnh đó, hàng loạt tiêu chí về kinh tế - xã hội cũng được đặt ra như: thu ngân sách phải bảo đảm cân đối chi, tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ đạt từ 70%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên.

Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người phải cao hơn mức trung bình của TP.HCM trong 3 năm gần nhất, đồng thời tỷ lệ hộ nghèo phải thấp hơn mức chung của thành phố. Những tiêu chí này được đánh giá là "bộ lọc" khá chặt, buộc các địa phương phải nâng cấp toàn diện về hạ tầng, kinh tế và quản trị nếu muốn đạt chuẩn đô thị.

Trình HĐND TP.HCM chủ trương thành lập phường trong tháng 6.2026

Kế hoạch cũng đưa ra quy trình 9 bước để xây dựng và thông qua đề án, từ cấp xã đến Trung ương. Trong đó, các địa phương phải hoàn tất việc rà soát, đánh giá và lập hồ sơ trong tháng 4.2026; tổ chức lấy ý kiến cử tri về thành lập phường trong tháng 5 và hoàn thiện hồ sơ trình HĐND TP.HCM trước ngày 15.6.

Sau đó, hồ sơ sẽ tiếp tục được Bộ Nội vụ thẩm định, Chính phủ xem xét và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. 

Theo kế hoạch, việc thành lập đơn vị hành chính đô thị phải phù hợp với quy hoạch đô thị đã được phê duyệt, đồng thời hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ rà soát, đánh giá trình độ phát triển đô thị và đề xuất lộ trình đầu tư hạ tầng đối với những khu vực chưa đạt tiêu chuẩn. Các sở, ngành khác phối hợp cung cấp dữ liệu, hướng dẫn địa phương hoàn thiện tiêu chí.

Việc triển khai kế hoạch được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình đô thị hóa, mở rộng không gian đô thị TP.HCM và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Tin liên quan

Phường trung tâm TP.HCM phấn đấu thu ngân sách vượt 4.290 tỉ đồng

Phường Xuân Hòa (TP.HCM) phát động thi đua năm 2026 với loạt chỉ tiêu cao như thu ngân sách hơn 4.290 tỉ đồng, tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế, giải quyết hồ sơ đúng hạn.

TP.HCM xây trung tâm hành chính mới

Chủ tịch UBND 112 phường, xã ở TP.HCM không chứng thực giao dịch tài sản

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
