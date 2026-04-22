Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường trung tâm TP.HCM phấn đấu thu ngân sách vượt 4.290 tỉ đồng

Sỹ Đông
22/04/2026 18:19 GMT+7

Phường Xuân Hòa (TP.HCM) phát động thi đua năm 2026 với loạt chỉ tiêu cao như thu ngân sách hơn 4.290 tỉ đồng, tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế, giải quyết hồ sơ đúng hạn.

Chiều 22.4, UBND phường Xuân Hòa (TP.HCM) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025 và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, cho biết năm 2026 là năm khởi động cho cả nhiệm kỳ, phải triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch quan trọng. Đặc biệt, phường Xuân Hòa là 1 trong 4 phường ở TP.HCM được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao xây dựng thành phường kiểu mẫu.

Về thu ngân sách, năm 2025, phường Xuân Hòa được giao khoảng 3.300 tỉ đồng và kết quả thu được khoảng 3.600 tỉ đồng. Năm nay, phường Xuân Hòa được giao thu ngân sách 4.290 tỉ đồng, tăng thêm gần 1.000 tỉ đồng so với năm ngoái. "Nếu không có thi đua, phát huy các nhân tố trong hệ thống chính trị thì sẽ khó đạt được", ông Nam nhận định.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, TP.HCM phát biểu chỉ đạo hội nghị

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nam đề nghị trong thời gian tới cần thay đổi tư duy tổ chức phong trào thi đua, chuyển sang giải quyết vấn đề, hoàn thành tốt nhất chứ không chỉ dừng lại ở mức cơ bản hoàn thành.

"Cán bộ, công chức phường cần chủ động giải quyết những vấn đề khó, không chờ cấp trên chỉ đạo, chờ xin ý kiến. Văn bản chỉ cần đá qua đá lại 3 lần thì mất mấy tháng, bỏ lỡ cơ hội", ông Nam nói thêm. Nếu gặp vấn đề khó khăn, công chức báo cáo sớm lãnh đạo, khi đó lãnh đạo phải giải quyết dứt điểm.

Đại diện các khối ký giao ước thi đua năm 2026

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng theo Bí thư phường Xuân Hòa, phường sẽ đánh giá cán bộ, công chức theo chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI), vị trí việc làm và kết quả giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua cũng là cơ sở để quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ.

Để tạo nguồn lực xây dựng phường kiểu mẫu, ông Nam cho biết địa phương đang vận động thành lập quỹ chung tay phát triển phường Xuân Hòa. Dự kiến trong tháng 5.2026, phường sẽ ra mắt quỹ này và câu lạc bộ doanh nghiệp phường, tạo nguồn lực khen thưởng, đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên…

Rà soát hộ kinh doanh tại nhà

Về giải pháp thu ngân sách, lãnh đạo Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Xuân Hòa cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa và ứng dụng dữ liệu dân cư trong công tác quản lý thu.

Phối hợp chặt chẽ với Công an phường khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm rà soát, xác định chính xác đối tượng nộp thuế, nhất là các hộ kinh doanh mới phát sinh hoặc kinh doanh tại nhà; đồng thời hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Đình Phát, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa trao cờ thi đua của UBND TP.HCM cho Trường mầm non Hoa Mai

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, phường cũng sẽ phối hợp Thuế Cơ sở 3 hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, duy trì đường dây nóng tại phường để kịp thời tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế mới…

Liên quan đến thủ tục hành chính, lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa cho biết sắp tới sẽ chuyên nghiệp hóa lực lượng hỗ trợ số, xây dựng mạng lưới tình nguyện viên chuyển đổi số nòng cốt, được tập huấn định kỳ về kỹ năng bảo mật dữ liệu và quy trình nghiệp vụ hành chính.

Thay vì "làm thay" hồ sơ, tình nguyện viên sẽ hướng dẫn người dân thao tác trên máy tính, tạo lập thói quen số; đồng thời triển khai các chiến dịch "thứ bảy tình nguyện" đưa máy tính, máy quét di động xuống từng khu phố, để số hóa hồ sơ cho những trường hợp người già yếu, người khuyết tật.

Giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 99,6%

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa phát động đợt thi đua năm 2026 với hàng loạt chỉ tiêu cụ thể:

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt từ 10% trở lên

- Thu ngân sách đạt 100% (dự toán 4.290 tỉ đồng)

- Giải ngân đầu tư công đạt 100%, trồng thêm 200 cây xanh

- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 99,64%

- Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đạt 80%

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%

- Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đạt 17%

- Kéo giảm 10% số vụ phạm pháp hình sự và kéo giảm 5% tai nạn giao thông so với năm 2025, xây dựng phường không có ma túy

Phường trung tâm TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè, gắn bảng số nhà mới

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận