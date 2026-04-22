Phường trung tâm TP.HCM phấn đấu thu ngân sách vượt 4.290 tỉ đồng

Chiều 22.4, UBND phường Xuân Hòa (TP.HCM) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025 và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, cho biết năm 2026 là năm khởi động cho cả nhiệm kỳ, phải triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch quan trọng. Đặc biệt, phường Xuân Hòa là 1 trong 4 phường ở TP.HCM được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao xây dựng thành phường kiểu mẫu.

Về thu ngân sách, năm 2025, phường Xuân Hòa được giao khoảng 3.300 tỉ đồng và kết quả thu được khoảng 3.600 tỉ đồng. Năm nay, phường Xuân Hòa được giao thu ngân sách 4.290 tỉ đồng, tăng thêm gần 1.000 tỉ đồng so với năm ngoái. "Nếu không có thi đua, phát huy các nhân tố trong hệ thống chính trị thì sẽ khó đạt được", ông Nam nhận định.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, TP.HCM phát biểu chỉ đạo hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nam đề nghị trong thời gian tới cần thay đổi tư duy tổ chức phong trào thi đua, chuyển sang giải quyết vấn đề, hoàn thành tốt nhất chứ không chỉ dừng lại ở mức cơ bản hoàn thành.

"Cán bộ, công chức phường cần chủ động giải quyết những vấn đề khó, không chờ cấp trên chỉ đạo, chờ xin ý kiến. Văn bản chỉ cần đá qua đá lại 3 lần thì mất mấy tháng, bỏ lỡ cơ hội", ông Nam nói thêm. Nếu gặp vấn đề khó khăn, công chức báo cáo sớm lãnh đạo, khi đó lãnh đạo phải giải quyết dứt điểm.

Đại diện các khối ký giao ước thi đua năm 2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng theo Bí thư phường Xuân Hòa, phường sẽ đánh giá cán bộ, công chức theo chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI), vị trí việc làm và kết quả giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua cũng là cơ sở để quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ.

Để tạo nguồn lực xây dựng phường kiểu mẫu, ông Nam cho biết địa phương đang vận động thành lập quỹ chung tay phát triển phường Xuân Hòa. Dự kiến trong tháng 5.2026, phường sẽ ra mắt quỹ này và câu lạc bộ doanh nghiệp phường, tạo nguồn lực khen thưởng, đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên…

Rà soát hộ kinh doanh tại nhà

Về giải pháp thu ngân sách, lãnh đạo Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Xuân Hòa cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa và ứng dụng dữ liệu dân cư trong công tác quản lý thu.

Phối hợp chặt chẽ với Công an phường khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm rà soát, xác định chính xác đối tượng nộp thuế, nhất là các hộ kinh doanh mới phát sinh hoặc kinh doanh tại nhà; đồng thời hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Đình Phát, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa trao cờ thi đua của UBND TP.HCM cho Trường mầm non Hoa Mai ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, phường cũng sẽ phối hợp Thuế Cơ sở 3 hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, duy trì đường dây nóng tại phường để kịp thời tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế mới…

Liên quan đến thủ tục hành chính, lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa cho biết sắp tới sẽ chuyên nghiệp hóa lực lượng hỗ trợ số, xây dựng mạng lưới tình nguyện viên chuyển đổi số nòng cốt, được tập huấn định kỳ về kỹ năng bảo mật dữ liệu và quy trình nghiệp vụ hành chính.

Thay vì "làm thay" hồ sơ, tình nguyện viên sẽ hướng dẫn người dân thao tác trên máy tính, tạo lập thói quen số; đồng thời triển khai các chiến dịch "thứ bảy tình nguyện" đưa máy tính, máy quét di động xuống từng khu phố, để số hóa hồ sơ cho những trường hợp người già yếu, người khuyết tật.