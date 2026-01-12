Ông Trần Văn Nam làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, TP.HCM

Sáng 12.1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, ông Phạm Thành Trung, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, công bố các quyết định cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định điều động, chỉ định ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM, làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Văn Nam được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa; bà Nguyễn Thanh Xuân được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: DIỆU MI

Đồng thời, điều động, chỉ định bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết cả hai nhân sự đều có quá trình công tác lâu dài, có kinh nghiệm thực tiễn.

Theo ông Nguyễn Văn Được, việc điều động này giúp cả hai cán bộ thay đổi môi trường công tác, từ cấp cơ sở lên cấp thành phố và ngược lại, tạo điều kiện phát huy sáng kiến, kinh nghiệm rèn luyện thực tiễn.

Cũng theo ông, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng cả hai cán bộ sẽ tận dụng kinh nghiệm tích lũy để giúp đơn vị mới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, làm mạnh hơn nữa tổ chức Đảng tại địa phương và cơ quan.

Thay mặt cho hai cán bộ nhận quyết định, ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy. Ông cam kết với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên hứa sẽ nỗ lực tiếp cận môi trường mới, giữ vững đoàn kết nội bộ và cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị chúc mừng ông Trần Văn Nam và bà Nguyễn Thanh Xuân ẢNH: DIỆU MI

Ông Trần Văn Nam sinh năm 1970, quê ở Quảng Ngãi; có trình độ tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng công tác trong ngành kiểm sát và ngành kiểm tra.

Ông Nam từng trải qua các vị trí công tác Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh (cũ).

Trong tháng 10.2024, ông được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau thời điểm sáp nhập, ông Trần Văn Nam giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM cho đến nay.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, 44 tuổi, quê ở Củ Chi, TP.HCM. Bà có trình độ chuyên môn thạc sĩ chính trị học, cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân nông nghiệp nông thôn, cao cấp lý luận chính trị.

Bà từng giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM. Tháng 1.2024, bà được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy quận 3 (cũ), nhiệm kỳ 2020 - 2025.