Chủ tịch UBND 112 phường, xã ở TP.HCM không chứng thực giao dịch tài sản

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy vừa ký quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 điều 5 Nghị định 23/2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 280/2025 của Chính phủ) từ chủ tịch UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27.4, áp dụng đối với 112 phường, xã tại TP.HCM.

Đối với các hồ sơ yêu cầu chứng thực giao dịch của cá nhân, tổ chức đã được tiếp nhận hồ sơ hợp lệ trước ngày 27.4 thì chủ tịch UBND cấp xã tiếp tục giải quyết theo quy định.

Nhiều phường, xã ở TP.HCM sẽ không còn chứng thực các giấy tờ liên quan đến giao dịch tài sản ẢNH: NHẬT THỊNH

UBND TP.HCM cũng bãi bỏ 4 quyết định trước đây của UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương liên quan đến thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Toàn TP.HCM có 168 phường, xã, đặc khu. Với quyết định này, chủ tịch UBND 112 phường, xã chỉ ký chứng thực các giấy tờ, tài liệu không liên quan đến giao dịch tài sản. Trong khi đó, 56 phường, xã còn lại và đặc khu Côn Đảo vẫn sẽ thực hiện thủ tục chứng thực giấy tờ, văn bản thông thường và giấy tờ liên quan đến giao dịch tài sản.

Danh sách 112 phường, xã chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch sang văn phòng công chứng ẢNH: UBND TP.HCM

Hiện nay, TP.HCM có hơn 110 văn phòng công chứng tư nhân. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp TP.HCM cũng đang chuyển đổi các phòng công chứng thành văn phòng công chứng.