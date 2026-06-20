Cà Mau chưa bố trí hơn 25 tỉ đồng trả chủ đầu tư sau thu hồi đất

Ngày 20.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đối với dự án Khu triển lãm hội chợ.

Vì sao tỉnh Cà Mau chưa bố trí được kinh phí để thanh toán?

Theo kết luận thanh tra, sau khi thu hồi 6,26 ha đất thuộc dự án Khu triển lãm hội chợ và thực hiện đối trừ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định, số tiền bồi thường, hỗ trợ còn phải chi trả cho chủ đầu tư là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần (PVFCCo) được xác định hơn 25,6 tỉ đồng.

Sau hơn 5 năm thu hồi 6,26 ha đất thuộc dự án Khu triển lãm hội chợ, tỉnh Cà Mau vẫn chưa bố trí được hơn 25,6 tỉ đồng để chi trả cho nhà đầu tư ẢNH: G.B

Cũng theo kết luận thanh tra, do nguồn thu ngân sách còn khó khăn nên đến thời điểm thanh tra, tỉnh Cà Mau vẫn chưa bố trí được kinh phí để thanh toán khoản tiền này.

Cụ thể, tổng tiền sử dụng đất của dự án hơn 238,805 tỉ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí san lấp mặt bằng hơn 18,557 tỉ đồng do nhà đầu tư thực hiện, số tiền sử dụng đất PVFCCo phải nộp hơn 220,248 tỉ đồng. Đến thời điểm rà soát năm 2017, số tiền sử dụng đất doanh nghiệp chưa nộp là 169.964 tỉ đồng.

Năm 2020, tỉnh Cà Mau thu hồi 6,26 ha đất thuộc dự án Khu triển lãm hội chợ. Sau khi thực hiện đối trừ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định, số tiền bồi thường, hỗ trợ còn phải chi trả cho PVFCCo được xác định hơn 25,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (tháng 5.2026), tỉnh vẫn chưa bố trí được nguồn kinh phí để thanh toán khoản tiền này.

Ngày 4.6.2025, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định thành lập tổ công tác rà soát hồ sơ đất đai, đầu tư, thu hồi đất và các nội dung liên quan khu đất 6,26 ha và khu đất 1,23 ha thuộc dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, tổ công tác vẫn chưa có báo cáo kết quả thực hiện.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định dự án hiện không còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai đầu tư do đã chấm dứt hoạt động, hoàn tất thu hồi đất và nhà đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý.

Ba lần cho thuê đều không có người đăng ký

Dự án Khu triển lãm hội chợ được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 11.10.2007, thời gian hoạt động 49 năm kể từ ngày được giao đất. Mục tiêu là xây dựng khu triển lãm hội chợ phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần phát triển khu đô thị cửa ngõ đông bắc thành phố Cà Mau (cũ).

Ngày 12.6.2009, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất giao 94.001,4 m2 đất có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Đến ngày 27.5.2010, UBND tỉnh ban hành quyết định giao 93.994,8 m2 đất tại khóm 5, phường 5 và khóm 2, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau (cũ) cho doanh nghiệp sử dụng trong thời hạn 49 năm. Trong tổng diện tích gần 9,4 ha được giao, phần diện tích 62.636,6 m2 thuộc khu triển lãm hội chợ đã được tỉnh thu hồi vào năm 2020.

PVFCCo khởi công dự án năm 2009 và đưa công trình vào khai thác từ ngày 27.1.2010. Tuy nhiên, từ năm 2020, dự án chấm dứt hoạt động.

Theo kết luận thanh tra, dù một số hạng mục đã được đầu tư và đưa vào khai thác trong giai đoạn đầu, dự án không được triển khai hoàn chỉnh theo quy mô được chấp thuận; nhiều hạng mục chưa được đầu tư, công trình không được duy tu, bảo trì thường xuyên dẫn đến xuống cấp.

Báo cáo ngày 30.11.2017 của Sở Tài nguyên - Môi trường Cà Mau (cũ) xác định, việc thực hiện chủ trương thoái vốn ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khiến dự án không thể tiếp tục triển khai, buộc nhà đầu tư phải thoái vốn.

Ngày 16.1.2020, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khu đất 6,26 ha với tổng giá trị 442,605 tỉ đồng. Đến ngày 24.3.2020, các bên hoàn tất việc bàn giao khu đất rộng 6,26 ha cho địa phương quản lý.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, khu đất hiện không có cổng rào bảo vệ. Trên khu đất còn một nhà bảo vệ, 2 khu nhà vệ sinh, 1 công trình kiến trúc trung tâm, hệ thống giao thông nội bộ và một số cây xanh. Nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng, gãy đổ, không bảo đảm an toàn.

Ngày 22.1.2025, UBND tỉnh Cà Mau có công văn giao Sở Xây dựng tham mưu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu đất 6,26 ha nhằm phục vụ công tác quản lý, khai thác.

Ngày 14.4.2025, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê đất ngắn hạn. Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau đã tổ chức 3 lần cho thuê ngắn hạn nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đăng ký thuê khu đất này.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định, dù được tỉnh tiếp nhận quản lý từ năm 2020 nhưng đến thời điểm thanh tra, khu đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng, khai thác theo mục tiêu cụ thể; chưa hoàn thành xử lý tài sản trên đất và chưa triển khai phương án đầu tư, khai thác sau thu hồi. Việc quản lý khu đất hiện chủ yếu mang tính bảo quản hiện trạng, chưa phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Tài chính tham mưu đưa dự án ra khỏi danh sách các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên Hệ thống 751 (Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, tích hợp trên hạ tầng hệ thống đầu tư công, do Bộ Tài chính vận hành); đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Cà Mau xem xét xử lý khoản tiền bồi thường, hỗ trợ còn phải chi trả cho nhà đầu tư theo quy định.