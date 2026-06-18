Cà Mau: Thanh tra kết luận về hai dự án gần 4.000 tỉ chậm tiến độ

Ngày 18.6, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này vừa có kết luận thanh tra 2 dự án do Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền làm chủ đầu tư, gồm dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Cửu Long (xã Sông Đốc) và dự án nhà ở chỉnh trang khu dân cư đường Vành đai số 2, đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lâm Thành Mậu (phường An Xuyên).

Đây là 2 dự án nằm trong danh mục các công trình khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài và được theo dõi trên Hệ thống 751 (hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, tích hợp trên hạ tầng hệ thống đầu tư công, do Bộ Tài chính vận hành).

Dự án chậm tiến độ 11 tháng

Dự án khu đô thị Cửu Long có quy mô 88,3 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.995 tỉ đồng, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 19.3.2020, tiến độ thực hiện từ quý 2/2020 đến quý 2/2025.

Theo kết luận thanh tra, đến thời điểm kiểm tra, dự án chưa hoàn thành, chưa đưa vào hoạt động và chậm tiến độ 11 tháng so với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra hai dự án do Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền làm chủ đầu tư ẢNH MINH HỌA: AI

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ là chủ đầu tư chưa đảm bảo nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chưa chuyển đầy đủ kinh phí theo các hợp đồng đã ký với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do dự án có quy mô lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Trong tổng số 392 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thuộc phạm vi dự án, có 213 trường hợp chưa thống nhất chủ trương thực hiện.

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền đã tạm ứng hơn 1,6 tỉ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện các công việc liên quan đến đo đạc, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Dự án nhà ở chỉnh trang khu dân cư đường Vành đai số 2 còn vướng hơn 140 hộ

Dự án nhà ở chỉnh trang khu dân cư đường Vành đai số 2, đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lâm Thành Mậu, có diện tích sử dụng 45,3 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.808 tỉ đồng, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 30.1.2018. Sau nhiều lần điều chỉnh, thời gian thực hiện dự án được kéo dài đến ngày 19.11.2027.

Theo kết luận thanh tra, dự án cũng đang gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan đo đạc được 315 trong tổng số 456 hộ, tổ chức; kiểm kê tài sản gắn liền với đất được 133 trường hợp.

Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra vẫn còn 141 hộ chưa được đo đạc và 323 hộ chưa kiểm kê. Trong đó có 59 hộ không hợp tác, không đồng ý chủ trương thu hồi đất; 82 hộ không có mặt tại địa phương hoặc chưa xác định được chủ sử dụng đất.

Trước đây, UBND thành phố Cà Mau (cũ) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 76 hộ dân, với tổng kinh phí hơn 80,89 tỉ đồng, tương ứng diện tích 8,73 ha. Dù vậy, việc chi trả chưa thể thực hiện do chủ đầu tư chưa chuyển đủ kinh phí theo phương án đã được phê duyệt, chỉ mới chuyển 2,2 tỉ đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng kéo dài khiến chủ đầu tư chậm điều chỉnh kế hoạch và phân bổ nguồn lực tài chính; trong khi nguồn vốn huy động chưa đa dạng, còn phụ thuộc nhiều vào vốn vay và vốn chủ sở hữu.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá năng lực tài chính của Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền trong quý 2/2026 để xem xét khả năng tiếp tục thực hiện các dự án hoặc đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, đồng thời phối hợp đánh giá khả năng tiếp tục triển khai dự án của chủ đầu tư trước khi hết thời hạn thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau được đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để trình cấp có thẩm quyền giao đất thực hiện dự án theo quy định.