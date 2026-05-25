Ngày 25.5, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã công bố quyết định thanh tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu số 28 - hệ thống kỹ thuật (M&E), thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường (Bệnh viện 1.200 giường).

Cuộc thanh tra được thực hiện sau công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc thanh tra đột xuất gói thầu số 28 thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 1.200 giường.

Thanh tra Cà Mau thanh tra đột xuất gói thầu hơn 1.000 tỉ đồng tại bệnh viện 1.200 giường ẢNH: G.B

Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, do bà Nguyễn Thị Đăng Tâm, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn.

Đối tượng thanh tra là Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau. Nội dung thanh tra tập trung vào toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 28. Thời kỳ thanh tra được xác định từ khi lập hồ sơ mời thầu đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Quyết định cũng nêu rõ, nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu để làm rõ. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày đoàn thanh tra công bố quyết định.

Gói thầu số 28 có giá dự toán được phê duyệt hơn 1.013 tỉ đồng. Sau đấu thầu, giá trúng thầu được xác định hơn 891 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị hơn 843 tỉ đồng, chi phí dự phòng hơn 48 tỉ đồng.

Đơn vị trúng thầu là liên danh gói thầu số 28 gồm Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96, Công ty cổ phần Kỹ thuật và Thiết bị y tế Sài Gòn và Công ty cổ phần Cơ điện Famiana. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với liên doanh gói thầu số 28 vào ngày 29.1 vừa qua. Hiện tại, nhà thầu đang triển khai thi công.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 1.200 giường được khởi động năm 2021, chính thức khởi công ngày 19.4.2025 trên diện tích hơn 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau, dự kiến tháng 9.2026 hoàn thành. Dự án do Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (nay là Ban Quản lý dự án xây dựng) làm chủ đầu tư.