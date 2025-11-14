Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cà Mau: Phát động 45 ngày đêm tăng tốc thi công bệnh viện 1.200 giường

Gia Bách
Gia Bách
14/11/2025 13:11 GMT+7

Trên công trường Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường, tỉnh Cà Mau phát động thi đua '45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công', nhằm đưa công trình y tế trọng điểm này về đích đúng hẹn.

Sáng 14.11, trên công trường dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau phát động phong trào thi đua "45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công".

Cà Mau: Phát động 45 ngày đêm tăng tốc thi công bệnh viện 1.200 giường trọng điểm - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà cho các kỹ sư, công nhân trong buổi phát động

ẢNH: G.B

Dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng gồm khối nhà chính, nhà khoa tâm thần, khoa truyền nhiễm, nhà đại thể, khu tổng hợp, khu lưu trú cho người nhà bệnh nhân, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành cơ sở y tế hiện đại bậc nhất khu vực, góp phần giảm tải cho hệ thống bệnh viện hiện hữu và nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Cà Mau: Phát động 45 ngày đêm tăng tốc thi công bệnh viện 1.200 giường trọng điểm - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thi công liên tục, tăng ca linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm an toàn và chất lượng

ẢNH: G.B

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật lực, áp dụng phương thức thi công liên tục, khoa học, tăng ca theo điều kiện thời tiết nhưng vẫn bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình. Ông Luân nhấn mạnh từng tổ đội phải cam kết tiến độ rõ ràng, xác định phần việc thi đua cụ thể để tạo sự chuyển biến thực chất trong giai đoạn nước rút.

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự phối hợp của các đơn vị thời gian qua và kỳ vọng phong trào 45 ngày đêm sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, đưa dự án về đích đúng cam kết. Bệnh viện khi vận hành sẽ mở rộng năng lực khám chữa bệnh, tạo thêm lựa chọn dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong và ngoài tỉnh.

Cà Mau: Phát động 45 ngày đêm tăng tốc thi công bệnh viện 1.200 giường trọng điểm - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị tận dụng thời tiết thuận lợi và quyết tâm hoàn thành dự án sớm nhất

ẢNH: G.B

Theo kế hoạch thông thường, giá trị khối lượng thi công trong 45 ngày là 95,5 tỉ đồng, tương ứng trung bình 2,12 tỉ đồng/ngày. Riêng đợt thi đua 45 ngày cao điểm, mục tiêu được nâng lên hơn 124 tỉ đồng, tăng khoảng 30%, đồng nghĩa các nhà thầu phải đạt trung bình 2,76 tỉ đồng/ngày.

Dịp này, đoàn công tác của tỉnh Cà Mau đã gửi quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc trên công trường Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các đơn vị tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận dụng thời tiết thuận lợi, quyết tâm đưa dự án vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

