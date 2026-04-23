Điều tra gói thầu 822 tỉ đồng tại Bệnh viện 1.200 giường ở Cà Mau

Ngày 23.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố giác tội phạm liên quan đến gói thầu số 27, thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường (Bệnh viện 1.200 giường). Vụ việc đang trong giai đoạn xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu.

Đây là gói thầu có quy mô tài chính lớn, giá trị dự toán được phê duyệt lên đến 822,578 tỉ đồng. Sau quá trình đấu thầu, giá trúng thầu được xác định là 775,692 tỉ đồng.





Bệnh viện 1.200 giường (ảnh chụp ngày 15.2.2026) ẢNH: G.B

Gói thầu này do Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 cùng một liên danh trúng thầu. Gói thầu số 27 (khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc, cấp thoát nước) được xem là hạng mục khởi đầu của toàn dự án. Hợp đồng thi công từ ngày 15.4.2025 đến ngày 22.9.2026.

Ở một diễn biến khác, gói thầu số 28 (hệ thống kỹ thuật M&E) của Bệnh viện 1.200 giường cũng đang được cơ quan thanh tra thu thập hồ sơ. Gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt hơn 1.013,421 tỉ đồng. Sau đấu thầu, giá trúng thầu được xác định hơn 891,811 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị hơn 843,552 tỉ đồng, chi phí dự phòng hơn 48,258 tỉ đồng.

Đơn vị trúng thầu là liên danh gói thầu số 28 Cà Mau, gồm Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96, Công ty cổ phần Kỹ thuật và Thiết bị y tế Sài Gòn và Công ty cổ phần Cơ điện Famiana. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với liên doanh gói thầu số 28 vào ngày 29.1 vừa qua. Hiện tại, nhà thầu đang triển khai thi công.

Bệnh viện 1.200 giường có mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng (ảnh chụp ngày 15.2.2026) ẢNH: G.B

Các hạng mục chính của gói thầu gồm: hệ thống khí y tế, khí sạch, quản lý tòa nhà (BMS), xếp hàng tự động, kiểm soát ra vào, gọi y tá, camera - âm thanh thông báo và hội trường, thang máy, điều hòa không khí - thông gió, máy phát điện, tiệt trùng RO kèm bồn rửa, điện động lực (trong và ngoài nhà), PCCC - chống sét, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, mạng dữ liệu tivi, data center, điện năng lượng mặt trời và hệ thống cấp nước, nước nóng...

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 1.200 giường được khởi động năm 2021, chính thức khởi công ngày 19.4.2025 trên diện tích hơn 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau, dự kiến tháng 9.2026 hoàn thành. Dự án do Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (nay là Ban Quản lý dự án xây dựng) làm chủ đầu tư.