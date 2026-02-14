Cà Mau: Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ gói thầu thuộc bệnh viện 1.200 giường

Ngày 14.2, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau xác nhận, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã có ban hành văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ, tài liệu, dữ liệu điện tử... liên quan gói thầu số 27, thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường (Bệnh viện 1.200 giường).

Ngoài Sở Xây dựng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau còn yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Cà Mau (nay là Sở Tài chính); Ban Quản lý dự án công trình xây dựng cung cấp thông tin liên quan gói thầu nêu trên.

Theo nội dung văn bản, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh vụ việc liên quan gói thầu số 27 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 1.200 giường nên đề nghị 3 đơn vị trên cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan đến quá trình tổ chức, triển khai thực hiện gói thầu; về việc thẩm định, cho ý kiến theo chức năng của từng sở hoặc theo phân công của UBND tỉnh liên quan gói thầu số 27.

Gói thầu số 27 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 1.200 giường đang thi công (ảnh chụp tháng 1.2026) ẢNH: G.B

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 1.200 giường khởi động từ năm 2021, đến ngày 19.4.2025 được khởi công trên diện tích hơn 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng. Gói thầu số 27 có giá trị dự toán được phê duyệt 822,578 tỉ đồng, nhưng sau đấu thầu, đơn vị trúng thầu với giá 775,692 tỉ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Còn gói thầu số 27 do Công ty CP sản xuất công nghiệp xây lắp 3 và cùng 1 liên doanh trúng thầu.

Như Thanh Niên thông tin, liên quan đến gói thầu số 27, một thành viên của liên danh trúng gói thầu từng bị Thanh tra tỉnh Bạc Liêu (cũ) kết luận có sai phạm trong lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán không có khối lượng với số tiền hơn 6,6 tỉ đồng tại một dự án kè ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (cũ). Nhà thầu này cũng từng bị Thanh tra Chính phủ nêu tên trong kết luận thanh tra Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Đồng thời, Sở Tài chính Cà Mau từng có báo cáo gửi UBND tỉnh, trong đó có nội dung: Trường hợp các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, (hậu kiểm) có phát hiện vi phạm đối với gói thầu nêu trên thì Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (nay là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau) có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.