'Hạn chót' 30.6, trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ sẽ bị thu hồi

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các ban quản lý dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đẩy nhanh thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Nhà đầu tư nào chậm tiến độ theo hạn chót 30.6 sẽ bị thu hồi dự án ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đánh giá, tiến độ nhiều dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vẫn đang chậm tiến độ. Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã có ý kiến "giao Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc; hằng tuần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai".

Cục Đường bộ cho biết đã tổ chức nhiều cuộc họp và có các thông báo kết luận, văn bản đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải có giải pháp quyết liệt để tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình dịch vụ công trước ngày 30.6 và hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Các công trình dịch vụ công gồm: bãi đỗ xe; không gian nghỉ ngơi; phòng nghỉ tạm thời cho lái xe; khu vệ sinh; nơi cung cấp thông tin; nơi tổ chức, phát động tuyên truyền về an toàn giao thông; nơi trực của nhân viên cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông. Các dịch vụ này nhằm đáp ứng điều kiện tổ chức triển khai thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, Cục Đường bộ yêu cầu có giải pháp quyết liệt, khả thi, rõ ràng trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi công, tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp đáp ứng các mốc tiến độ 30.6 và hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Trường hợp đến ngày 30.6, nhà đầu tư không nỗ lực triển khai dự án, hoàn thành công trình dịch vụ công, Cục Đường bộ sẽ xem xét, đánh giá năng lực thực hiện dự án để chấm dứt, thu hồi dự án theo hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ. Nếu chậm trễ trong việc hoàn thành các công trình dịch vụ công làm ảnh hưởng việc lưu thông an toàn của các phương tiện và ảnh hưởng đến tiến độ thu phí của các đoạn tuyến cao tốc.

Các ban quản lý dự án tăng cường kiểm tra tiến độ thi công xây dựng; quản lý, giám sát nhà đầu tư thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định pháp luật và hợp đồng; thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư kịp thời xử lý các vướng mắc.

Cục Đường bộ cũng giao Khu quản lý đường bộ III, IV chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ công an) và các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đấu nối đường ra, vào trạm, phương án đảm bảo an toàn khi thi công trên đường đang khai thác, cấp phép thi công (nếu có) và xử lý các vướng mắc tại hiện trường theo thẩm quyền; kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông.