Ninh Bình: Đề nghị cấp cho mỗi thôn, tổ dân phố một bộ máy tính

Mua máy tính cho cấp thôn vì địa bàn rộng, dân số lớn

Trong các ngày 24 - 25.6, HĐND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2026 - 2030, để đánh giá, xem xét và quyết nghị các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, và một số lĩnh vực khác.

Tỉnh Ninh Bình hiện có 4.482 thôn, tổ dân phố ẢNH: MINH HẢI

Đáng chú ý, trong phần thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình đã đề nghị tỉnh bố trí cho mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh này 1 bộ máy tính để sử dụng cho công việc chung.

Lý do là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính thôn, tổ dân phố địa bàn rộng, số hộ, nhân khẩu nhiều hơn trước rất nhiều, đồng thời cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tuyên truyền nên ở cấp thôn cần được trang bị máy tính để phục vụ cho hoạt động được thuận lợi.

Kiến nghị trên đã được UBND tỉnh Ninh Bình tiếp thu và sẽ giao các ngành liên quan nghiên cứu, xem xét để có quyết định phù hợp.

Tỉnh Ninh Bình sau khi sáp nhập tỉnh có 4.482 thôn, tổ dân phố. Tỉnh này dự kiến tới đây sẽ sắp xếp lại, từ 4.482 thôn, tổ dân phố còn 1.753 thôn, tổ dân phố (giảm 2.729 thôn, tổ dân phố).

Nhà máy xi măng, khu công nghiệp gây ô nhiễm

Trong kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhiều lĩnh vực, trong đó, chất vấn về lĩnh vực môi trường thu hút được sự quan tâm của nhiều đại biểu và người dân.

Ông Đinh Văn Tiên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, thừa nhận có tình trạng các nhà máy xi măng, khu công nghiệp, điểm khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ẢNH: MINH HẢI

Nhiều đại biểu đặt câu hỏi về thực trạng hiện nay ở tỉnh Ninh Bình có nhiều nhà máy xi măng, khu công nghiệp còn gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trả lời về nguyên nhân, trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường từ các nhà máy xi măng, khu công nghiệp, ông Đinh Văn Tiên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, thừa nhận có tình trạng các nhà máy xi măng, khu công nghiệp, điểm khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Theo ông Tiên, tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập (với các tỉnh Hà Nam, Nam Định cũ) trở thành một trong những tỉnh có địa bàn rộng, số lượng nhà máy xi măng và điểm mỏ khai thác khoáng sản cũng thuộc nhóm nhiều nhất cả nước, khi đang có tới 11 nhà máy xi măng, 18 khu công nghiệp đang hoạt động và 202 điểm mỏ khai thác khoáng sản.

Tỉnh Ninh Bình hiện có 202 điểm mỏ khai thác khoáng sản ẢNH: MINH HẢI

"11 nhà máy xi măng ở tỉnh hiện nay có tổng công suất 40 triệu tấn/năm, công suất bằng 1/3 công suất toàn quốc, số lượng điểm mỏ khai thác khoáng sản lớn với 202 điểm. Tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và đến nay bộ công cụ quản lý tương đối đầy đủ.

6 tháng đầu năm 2026, chúng tôi phối hợp kiểm tra 17 đơn vị liên quan đến sản xuất xi măng và khai thác, chế biến khoáng sản, phát hiện vi phạm và xử lý hành chính 4 đơn vị. Trong đó, xử lý nhà máy xi măng Tam Điệp vi phạm về hệ thống quan trắc không đảm bảo yêu cầu số tiền 245 triệu đồng; tạm dừng hoạt động dây chuyền 2 của xi măng Vissai 2 tại Hà Nam do có vi phạm", ông Tiên cho hay.

Về giải pháp thời gian tới để hạn chế tình trạng ô nhiễm từ các nhà máy xi măng và các điểm mỏ khoáng sản, ông Tiên cho biết đã và sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tích cực trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường, phun nước, phủ lưới, dọn vệ sinh… các khu vực bị ô nhiễm.

Ngoài ra, đề nghị các doanh nghiệp tăng cường vận chuyển nguyên vật liệu cho sản xuất xi măng, khoáng sản bằng đường thủy, băng tải, hạn chế vận chuyển đường bộ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.