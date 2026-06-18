Vì sao tỉnh Ninh Bình bỏ tên biển Quất Lâm?

Ngày 18.6, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh này vừa quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm (thường gọi là biển Quất Lâm) thành Khu du lịch Giao Linh (xã Giao Linh, Ninh Bình).

Nhiều năm qua, biển Quất Lâm đã trở nên nhếch nhác ẢNH: MINH HẢI

Quyết định này dựa trên cơ sở đề nghị của Sở Du lịch Ninh Bình, nhằm làm mới thương hiệu một bãi biển đẹp nhưng còn nhiều tai tiếng của tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Giao Linh (Ninh Bình).

Trước đó, trao đổi với phóng viên Thanh Niên về việc đổi tên biển Quất Lâm, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết trong kế hoạch phát triển du lịch biển của tỉnh Ninh Bình có giao cho chính quyền địa phương nghiên cứu, xem xét phát triển lại thương hiệu của điểm đến, trong đó có việc sửa lại tên, làm lại logo, hình ảnh, đồng thời chỉnh trang cơ sở vật chất, lấy lại sức sống cho Quất Lâm.

Ông Mạnh cũng thừa nhận Quất Lâm hiện tại rất cần được "sốc" lại để phát triển du lịch biển của tỉnh này mang tính kết nối hơn sau khi sáp nhập 3 tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình.

Hiện nay, hàng loạt khách sạn, nhà hàng ở Quất Lâm xuống cấp, hư hỏng do nhiều năm không có du khách, không được đầu tư, sửa chữa ẢNH: MINH HẢI

"Quất Lâm từ xưa đến nay mọi người đều hiểu nó nổi tiếng vì cái gì, nổi tiếng về những điểm không lành mạnh nên phải làm lại thương hiệu, xa hơn nữa là làm lại cả thương hiệu du lịch biển cho tỉnh Ninh Bình", ông Mạnh nói và cho biết thêm, việc đổi tên Quất Lâm để mọi người nhìn nhận lại điểm đến có màu sắc mới, sản phẩm mới.

Biển Quất Lâm có chiều dài khoảng 3,5 km, trước đây thuộc thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nay là xã Giao Linh, Ninh Bình). Nơi đây hình thành các dịch vụ du lịch từ năm 1997.

Khoảng từ năm 2012 trở đi, biển Quất Lâm mọc lên hơn 100 ki ốt dạng lều quán nằm sát nhau, trải dài dọc bờ biển và nở rộ dịch vụ mại dâm trá hình dưới vỏ bọc là các quán karaoke, massage, tẩm quất, xông hơi…

Các năm 2021 - 2022, tỉnh Nam Định cũ đã mạnh tay xóa sổ các ki ốt dọc bờ biển Quất Lâm, đồng thời lên phương án đầu tư, xây dựng du lịch biển Quất Lâm lành mạnh, đẹp trong lòng du khách. Tuy nhiên, cũng từ đó Quất Lâm trở nên hoang tàn, nhếch nhác vì không có khách.

Tháng 4.2025, Khu du lịch biển Quất Lâm được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh.