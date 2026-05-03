Ninh Bình: Ngành du lịch thu hơn 4.200 tỉ đồng trong 9 ngày

Ngày 3.5, Sở Du lịch Ninh Bình thông tin về kết quả của ngành du lịch từ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương đến lễ 30.4 và 1.5.

Du khách đổ về Lễ hội Đàn Kính Thiên Ninh Bình ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo đó, từ ngày 25.4 - 3.5, toàn tỉnh Ninh Bình đón gần 2,8 triệu lượt khách, trong đó có gần 275.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu đem về cho tỉnh Ninh Bình từ hoạt động du lịch là hơn 4.200 tỉ đồng.

Một số khu, điểm du lịch thu hút lượng khách lớn là khu du lịch sinh thái Tràng An đón 108.500 lượt khách, khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui đón 54.103 lượt khách, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đón 42.347 lượt khách, khu công viên nước Sun Uban City đón 52.182 lượt khách.

Đặc biệt, du lịch biển thuộc các xã Hải Hậu, Hải Thịnh, Hải Tiến thu hút được tổng 329.377 lượt khách…

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến ngày 3.5, toàn tỉnh Ninh Bình đã đón được hơn 14,3 triệu lượt khách, tổng doanh thu hơn 15,7 tỉ đồng.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, ngành du lịch tỉnh này thu hút lượng khách lớn ngoài nhờ các sản phẩm du lịch đặc trưng và mới, còn nhờ vào công tác quản lý của các cơ quan chức năng và việc thực hiện đúng các quy định trong kinh doanh của các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ.