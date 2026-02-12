Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Nhiều khu du lịch ở Ninh Bình đóng cửa ngày 29 và mùng 1 tết

Minh Hải
Minh Hải
12/02/2026 10:25 GMT+7

Các khu du lịch Tràng An, Tuyệt Tịnh Cốc, đầm Vân Long, núi Ngăm… ở tỉnh Ninh Bình sẽ đóng cửa từ ngày 29 tháng chạp đến mùng 1 tết Nguyên đán 2026.

Ngày 12.2, Sở Du lịch Ninh Bình thông tin về lịch hoạt động các khu du lịch trên địa bàn dịp tết Nguyên đán 2026.

Nhiều khu du lịch ở Ninh Bình đóng cửa ngày 29 và mùng 1 tết- Ảnh 1.

Khu du lịch Tràng An sẽ đóng cửa các ngày 16 - 17.2

ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo kế hoạch, nhiều điểm, khu du lịch, dịch vụ ở Ninh Bình sẽ đóng cửa các ngày 16 - 17.2 (tức 29 tháng chạp và mùng 1 tết Nguyên đán) là khu du lịch Tràng An, đầm Vân Long, Tuyệt Tịnh Cốc và khu du lịch sinh thái núi Ngăm.

Khu bảo tồn gấu đóng cửa từ ngày 15 - 19.2 (tức từ ngày 28 tháng chạp đến mùng 3 tết); công viên Khủng Long đóng cửa từ ngày 12 - 17.2 (tức từ ngày 25 tháng chạp đến hết ngày mùng 1 tết).

Riêng khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, ngày 16.2 (29 tháng chạp) đóng cửa khung giờ từ 7 - 11 giờ; và đóng cửa từ 13 - 17 giờ ngày 17.2 (tức mùng 1 tết).

Các khu, điểm du lịch còn lại mở cửa xuyên tết, gồm: khu du lịch Bái Đính, Thung Ui, Tam Chúc, vườn chim Thung Nham, hang Múa, cố đô Hoa Lư, phố cổ Hoa Lư, vườn quốc gia Cúc Phương, vườn quốc gia Xuân Thủy.

Tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập từ các tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình đã trở thành địa phương có số lượng di tích, danh thắng lớn của cả nước. Ninh Bình hiện có 5.071 di tích được kiểm kê, trong đó 10 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 264 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 832 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, năm 2025, ngành du lịch tỉnh này bứt phá mạnh mẽ khi đón 19,42 triệu lượt khách, trong đó hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch 21.278 tỉ đồng.

Theo dữ liệu mới công bố từ Trip.com, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán 2026 tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan tiếp tục là những thị trường gửi khách chủ lực, trong khi nhiều thị trường mới ghi nhận mức tăng trưởng đột biến.

