Thời sự

Lùm xùm vụ Vissai Ninh Bình khai thác không báo cáo 4,4 triệu tấn khoáng sản

Minh Hải
Minh Hải
04/11/2025 14:11 GMT+7

Đại diện Công ty CP Vissai Ninh Bình (Vissai Ninh Bình) thừa nhận đã chậm trễ, không báo cáo kịp thời khi khai thác, sử dụng hơn 4,4 triệu tấn khoáng sản 333 (khoáng sản chưa rõ hiệu quả kinh tế) để sản xuất xi măng.

Không báo cáo đã sử dụng hơn 4,4 triệu tấn khoáng sản

Những ngày qua, thông tin về việc Vissai Ninh Bình khai thác, sử dụng trong nhiều năm liên tục với tổng khối lượng hơn 4,4 triệu tấn khoáng sản ở mỏ đá vôi Gia Hòa (tại xã Gia Viễn, Ninh Bình; mỏ đá cấp cho Nhà máy xi măng Vissai Ninh Bình) khi chưa được cấp phép, chính quyền địa phương không hay biết, đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lùm xùm vụ Vissai Ninh Bình khai thác không báo cáo 4,4 triệu tấn khoáng sản - Ảnh 1.

Mỏ đá vôi Gia Hòa của Vissai Ninh Bình

ẢNH: MINH HẢI

Năm 2016, Bộ TN-MT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp giấy phép khai thác khoáng sản là đá vôi để sản xuất xi măng cho Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Hoàng Phát (nay là Công ty CP Vissai Ninh Bình) với diện tích mỏ 33,61 ha, trữ lượng khai thác hơn 26,8 triệu tấn, thời hạn 16 năm.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Đinh Đại Nhân, Giám đốc mỏ đá vôi Gia Hòa (thuộc Vissai Ninh Bình) thừa nhận từ năm 2017 đến hết tháng 6.2025, đơn vị đã khai thác và sử dụng hơn 4,4 triệu tấn khoáng sản 333 nằm trong phạm vi của mỏ để sản xuất xi măng khi chưa báo cáo, xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nhân lý giải, năm 2011, khi tiến hành thăm dò mỏ đá Gia Hòa xác định được có khoảng hơn 17,5 triệu tấn khoáng sản 333 xen lẫn trong trữ lượng khoáng sản 121 và 122 (đá vôi dùng để sản xuất xi măng). 

Theo quy định, khi chưa báo cáo và xin cấp phép sử dụng thì phần khoáng sản 333 phải để lại tại hiện trường, chỉ sử dụng khoáng sản 121 và 122 (đã được cấp phép) để sản xuất xi măng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã sử dụng cả khoáng sản 333 để làm xi măng.

"Lỗi của chúng tôi là đã báo cáo chậm, chưa hoàn thiện các thủ tục đã đưa đi sử dụng khoáng sản 333. Phần khoáng sản này hoàn toàn nằm trong giới hạn khai thác của mỏ đã được cấp phép, thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp chứ không phải khai thác ngoài mốc giới", ông Nhân cho hay.

Lùm xùm vụ Vissai Ninh Bình khai thác không báo cáo 4,4 triệu tấn khoáng sản - Ảnh 2.

Khu vực mỏ có khoáng sản 333 xen kẹp với khoáng sản 121 và 122 đang tạm dừng khai thác

ẢNH: MINH HẢI

Tỉnh mới tiếp nhận thẩm quyền

Trao đổi về vụ việc trên, bà Trần Thị Diệu Linh, Phó phòng Khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, cho biết kể từ ngày 1.7, khi Nghị định 136 về giao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thì địa phương mới tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý đối với khoáng sản nhóm 2 (khoáng sản 121, 122 và 333). 

Do đó, trước ngày 1.7.2025, tỉnh Ninh Bình không có hồ sơ đầy đủ về quá trình cấp phép, không có chức năng thanh tra, kiểm tra, chỉ phối hợp với các đoàn mỗi lần thanh kiểm tra.

Về khối lượng hơn 4,4 triệu tấn khoáng sản 333 mà Vissai Ninh Bình đã khai thác, sử dụng, bà Linh cho biết, khối tài nguyên 333 là phần tài nguyên chưa được đánh giá cụ thể về mức độ hiệu quả kinh tế (hay gọi chung là khoáng sản dự tính).

Lùm xùm vụ Vissai Ninh Bình khai thác không báo cáo 4,4 triệu tấn khoáng sản - Ảnh 3.

Vissai Ninh Bình đã bị phạt hành chính 80 triệu đồng và sẽ bị truy thu cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 6,1 tỉ đồng

ẢNH: MINH HẢI

Tại mỏ đá vôi Gia Hòa của Vissai Ninh Bình, khoáng sản 333 nằm xen kẹp với khoáng sản 121, 122, nên khi doanh nghiệp khai thác khoáng sản 121 và 122 để sản xuất xi măng sẽ phải bóc tách cả khoáng sản 333. 

Theo quy định, khoáng sản 333 khi bóc tách phải để tại hiện trường mỏ, nếu doanh nghiệp muốn sử dụng phải làm hồ sơ báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền cho phép mới đưa vào sử dụng. Do đó, Vissai Ninh Bình mắc lỗi chưa báo cáo, xin phép theo quy định.

"Sau khi kiểm tra, chúng tôi cũng tìm hiểu các quy định của pháp luật, xem hành vi đó áp dụng điều khoản nào là đúng nhất, trường hợp nếu có dấu hiệu vi phạm điều 227 bộ luật Hình sự (tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên ) thì sẵn sàng chuyển sang cơ quan điều tra, nhưng cái này không phải hành vi như thế", bà Linh nói.

Bà Linh cũng cho biết, khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với hành vi trên thì dư luận xuất hiện nhiều thông tin, câu hỏi đặt ra có phải có sự bao che không, tại sao chỉ phạt 80 triệu đồng? "Chúng tôi xác định hành vi đó chỉ là "sử dụng phần tài nguyên khi chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền", quy định tại điểm b khoản 3 điều 52 Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24.3.2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản", bà Linh cho hay.

Cũng theo bà Linh, hiện Vissai Ninh Bình đã hoàn thiện việc bổ sung thăm dò trình cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có tờ trình để UBND tỉnh Ninh Bình quyết định truy thu số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với hơn 4,4 triệu tấn khoáng sản 333, với số tiền hơn 6,1 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

mỏ đá vôi Gia Hoà Ninh Bình Công ty CP Vissai Ninh Bình khoáng sản Vissai Ninh Bình
