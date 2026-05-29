Đoàn kỵ binh của Bộ Công an sẽ đến Huế biểu diễn

Chiều 29.5, tại trụ sở Công an thành phố Huế, Ban tổ chức Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực 2 - vòng bảng tại thành phố Huế tổ chức họp báo thông tin các nội dung chính về hội thao.



Đại tá Dương Văn Thoan, Phó giám đốc Công an thành phố Huế (đứng), thông tin về chương trình hội thao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây là lần thứ 3 thành phố Huế đăng cai tổ chức hội thao lớn của Bộ Công an. Sự kiện diễn ra từ ngày 4.6 - 11.6 tại nhiều địa điểm ở thành phố Huế, thu hút sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ từ 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao đến từ các đơn vị công an cả nước.

Hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026).

Thông tin về hội thao, đại tá Lại Phước Lợi, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (Công an thành phố Huế) cho biết chương trình sẽ chính thức diễn ra từ ngày 4.6, lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 6.6 tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế.

Lễ khai mạc là một trong những hoạt động điểm nhấn của hội thao năm nay, với quy mô lớn, được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức tổ chức.

Màn biểu diễn bắn súng tại Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6 ở Đại nội Huế vào năm 2024 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo đại tá Lợi, chương trình khai mạc sẽ mang đến nội dung biểu diễn đặc sắc của lực lượng Công an nhân dân như biểu diễn quân nhạc, võ thuật, khí công - công phá, kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô, biểu diễn ky binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Chương trình khai mạc còn có sự tham gia biểu diễn của các học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại thành phố Huế, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Lễ khai mạc có chương trình bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút, tạo không khí sôi động. Các hoạt động của chương trình khai mạc sẽ diễn ra trong không gian mở, phục vụ cộng đồng.

Phát biểu tại buổi họp báo, đại tá Dương Văn Thoan, Phó giám đốc Công an thành phố Huế, cho biết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 còn có nhiều điểm mới so với các kỳ tổ chức trước đây.

Bên cạnh những nội dung quân sự, võ thuật truyền thống, ban tổ chức đã bổ sung thêm nhiều phần thi mang tính thực tiễn cao, bám sát yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân như vượt vật cản, võ gậy đối kháng, bắn súng ban đêm...

Qua đó, góp phần nâng cao thể lực, kỹ năng chuyên môn và khả năng phối hợp tác chiến cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn kỵ binh biểu diễn tại Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6 diễn ra tại Đại nội Huế vào năm 2024 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Như các năm trước, chương trình biểu diễn đường phố của lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là màn biểu diễn kỵ binh, được đông đảo người dân và du khách quan tâm.

Thông tin về hoạt động này, đại tá Dương Văn Thoan cho biết năm nay ban tổ chức đã có chủ trương, kế hoạch để các đoàn kỵ binh biểu diễn trên các cung đường chính của thành phố Huế. Theo dự kiến ban đầu, các đoàn kỵ binh sẽ diễu hành qua các trục đường Hà Nội, Trần Hưng Đạo, các cung đường trong thành nội và qua các cầu Trường Tiền, Dã Viên…

Đáng chú ý, trong quá trình biểu diễn, lực lượng biểu diễn kỵ binh sẽ dừng lại để giao lưu, chụp ảnh cùng người dân hai bên đường.

"Quá trình diễu hành, chúng tôi cũng sẽ có phương án để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn cho người dân nhưng cũng hài hòa, thân thiện", đại tá Dương Văn Thoan nói.