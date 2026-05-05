Gần 1.600 chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng tranh tài tại hội thao Khỏe vì an ninh Tổ quốc

Sáng nay 5.5, tại sân vận động Tam Kỳ (phường Hương Trà), Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc hội thao Khỏe vì an ninh Tổ quốc năm 2026 với sự tham gia của gần 1.600 vận động viên đến từ 123 đội tuyển thuộc công an các đơn vị, địa phương.

Gần 1.600 cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng tham gia lễ khai mạc hội thao Khỏe vì an ninh Tổ quốc năm 2026 ẢNH: Đ.X

Hội thao diễn ra từ ngày 5 - 8.5, gồm 4 môn thi đấu với 27 nội dung, trong đó có 2 môn thể thao ứng dụng là bắn súng quân dụng, chiến sĩ công an khỏe và 2 môn phong trào là bơi tự do, pickleball.

Lễ khai mạc hội thao sáng 5.5 tại sân vận động Tam Kỳ ẢNH: Đ.X

Phát biểu khai mạc, trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức, cho biết hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và hướng tới 80 năm ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026).

Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội thao ẢNH: Đ.X

Theo trung tá Nguyễn Kim Trung, đây cũng là dịp để đánh giá toàn diện chất lượng huấn luyện quân sự, võ thuật, thể dục thể thao; kiểm tra trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tinh thần kỷ luật, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ.

Thông qua hội thao, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tuyển chọn các nhân tố tiêu biểu để tiếp tục bồi dưỡng, tham gia hội thao quân sự, võ thuật và thể thao do Bộ Công an tổ chức.

Ban tổ chức yêu cầu các vận động viên thi đấu với tinh thần “đoàn kết - trung thực - cao thượng”, chấp hành nghiêm điều lệ; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn, nhất là ở các nội dung sử dụng vũ khí quân dụng; điều hành thi đấu khoa học, khách quan, công bằng.

Đại diện Ban giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao

Hội thao cũng được kỳ vọng tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nội dung bắn súng quân dụng hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý tại hội thao năm 2026 ẢNH: Đ.X

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi, tạo không khí hào hứng, khí thế thi đua trong toàn hội thao.