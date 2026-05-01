'Lá chắn thép' bảo vệ chính quyền điện tử Đà Nẵng trước tấn công mạng

'Mặt trận' không tiếng súng

Ngày 1.5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược (Sở KH-CN) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trong tiến trình chuyển đổi số của thành phố.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi làm việc với Sở KH-CN ẢNH: Đ.X

Là địa phương nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số ICT Index (chỉ số xếp hạng mức độ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương trên cả nước - PV), thành phố Đà Nẵng đã sớm hình thành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung, từ mạng đô thị, trung tâm tích hợp dữ liệu đến hệ thống chính quyền điện tử kết nối toàn diện các sở, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, cùng với tốc độ chuyển đổi số nhanh, nguy cơ tấn công mạng cũng gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi. Không gian mạng trở thành "mặt trận" mới, nơi các hệ thống dữ liệu, nền tảng số của chính quyền trở thành mục tiêu nhắm đến.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã ngăn chặn 140.826 lượt tấn công mạng vào hệ thống chính quyền điện tử thành phố; đồng thời loại bỏ 3.054 tập tin chứa mã độc trên các máy tính trong hệ thống.

Đảng ủy cơ sở Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng) triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” ẢNH: Đ.X

"Đáng chú ý, nhiều nguy cơ tấn công có khả năng dẫn đến chiếm quyền điều khiển máy chủ, đánh cắp dữ liệu nếu không được phát hiện kịp thời. Không chỉ dừng ở việc ngăn chặn, lực lượng an ninh mạng còn chủ động rà quét, phát hiện sớm các điểm yếu", đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra định kỳ, cơ quan chức năng phát hiện 3 hệ thống tồn tại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, có thể bị khai thác để kiểm soát máy chủ và thu thập dữ liệu trái phép.

Cụ thể, vừa qua 2 trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng bị phát hiện nhiễm mã độc, tiềm ẩn nguy cơ bị truy cập từ xa và can thiệp dữ liệu.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu nghiệp vụ theo khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, lực lượng chuyên trách tiếp tục phát hiện thêm 3 lỗ hổng nghiêm trọng. Tất cả đã được phối hợp khắc phục trước khi hệ thống đưa vào vận hành.

"Việc phát hiện và xử lý lỗ hổng ngay từ giai đoạn đầu giúp hạn chế tối đa nguy cơ bị tấn công, đảm bảo an toàn cho hệ thống dữ liệu lõi của thành phố", đại diện lực lượng an ninh mạng thành phố Đà Nẵng chia sẻ.

24/7 gia cố "tường thành số"

Theo lực lượng an ninh mạng thành phố Đà Nẵng trong quá trình xử lý các nguy cơ và sự cố an ninh mạng, Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược đóng vai trò là lực lượng kỹ thuật nòng cốt. Các lực lượng thường trực ứng phó sự cố 24/7, ngay khi tiếp nhận cảnh báo, các đơn vị sẽ ngay lập tức vào cuộc, khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống, cô lập các thành phần có nguy cơ bị khai thác, cập nhật bản vá bảo mật, thay đổi thông tin xác thực và tăng cường nhiều lớp phòng vệ.

Song song đó, việc đánh giá lại kiến trúc an toàn thông tin được triển khai thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện các điểm yếu tiềm ẩn, không để phát sinh nguy cơ tương tự.

Lực lượng an ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá nhiều chuyên án lớn, góp phần giữ vững an ninh trên không gian mạng ẢNH: Đ.X

"Không chỉ xử lý kỹ thuật, các đơn vị còn phối hợp chuẩn hóa quy trình quản trị, vận hành; nâng cao năng lực ứng phó sự cố cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Nhờ đó, thời gian xử lý sự cố được rút ngắn, nguy cơ lộ lọt dữ liệu được giảm thiểu tối đa, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục", đại diện lực lượng an ninh mạng thành phố Đà Nẵng chia sẻ.

Đáng chú ý, trong các sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác bảo đảm an ninh mạng được triển khai ở mức cao nhất, góp phần bảo đảm hệ thống thông tin phục vụ bầu cử vận hành tuyệt đối an toàn.

Trước bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực bảo vệ không gian mạng trong thời gian tới.

Dự kiến, Trung tâm An ninh mạng thành phố sẽ được đưa vào vận hành, đóng vai trò "lá chắn thép" bảo vệ toàn bộ hệ thống số. Đồng thời, công tác đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.