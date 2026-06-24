Giám đốc Công an Đà Nẵng: Truy tận gốc đường dây ma túy, ‘không đánh khúc giữa'

"Đánh" ma túy từ sớm, từ xa

Chiều 24.6, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy yêu cầu tiếp tục đấu tranh quyết liệt, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu lực lượng chuyên trách đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy ẢNH: Đ.X



Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; triển khai các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an thành phố liên quan đến xây dựng xã, phường không ma túy.



Phát biểu chỉ đạo, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đạt được trong thời gian qua. Nhiều chuyên án, vụ án ma túy được phát hiện, đấu tranh hiệu quả; nhiều đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bị triệt xóa, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an tập trung quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động phòng ngừa tội phạm ma túy từ sớm, từ xa ẢNH: Đ.X

Nhấn mạnh tình hình tội phạm ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy; tập trung quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã, phường cùng phối hợp chặt chẽ, vào cuộc mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu đơn vị làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; quản lý chặt địa bàn, quản lý đối tượng, không để sót lọt các diện quản lý. Thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu Giám đốc Công an thành phố các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp với từng địa bàn, từng thời điểm.

Đối với công tác đấu tranh, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu phải điều tra, xử lý triệt để các vụ án, vụ việc về ma túy; kiên quyết "không đánh khúc giữa", không chỉ xử lý nghi phạm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội mà phải tập trung truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây, nghi phạm cầm đầu, nghi phạm cung cấp nguồn ma túy, các nghi phạm liên quan và xử lý nghiêm đến cả người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

"Phải đấu tranh đến cùng, không để sót lọt tội phạm, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn", thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.

Công an phường An Khê ra quân tăng cường rà soát, quản lý địa bàn, quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ẢNH: A.K

Không để tội phạm len lỏi qua không gian mạng

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; chủ động nhận diện, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, nhất là hành vi lợi dụng không gian mạng, nền tảng công nghệ để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ công tác nắm tình hình tại cơ sở, Công an phường An Khê kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp dương tính với ma túy ẢNH: A.K

Cùng với công tác đấu tranh, lực lượng công an cần chú trọng giảm cầu ma túy, lấy phòng ngừa làm nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; kết hợp giữa phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ với quản lý, giáo dục, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện.

Theo thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, mục tiêu đến cuối năm 2026 có ít nhất 40% xã, phường trên địa bàn đạt tiêu chí không ma túy; hướng tới xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy vào năm 2030 và phấn đấu hoàn thành mục tiêu này năm 2028.

Với quyết tâm không để ma túy hình thành điểm nóng, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường quản lý địa bàn, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ẢNH: Đ.X