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Giáo dục

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 Lâm Đồng: Thủ khoa từ trường huyện

Quế Hà
Quế Hà
Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của Lâm Đồng ghi nhận tỷ lệ đỗ 98,56%; thủ khoa xét tốt nghiệp là học sinh Trường THPT Tánh Linh, vượt nhiều trường có truyền thống thành tích cao.

Sáng 1.7, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lâm Đồng công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và kết quả xét công nhận tốt nghiệp. Toàn tỉnh có 39.082/39.652 thí sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,56%.

Trong đó, hệ THPT có 36.694/36.997 học sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,18%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 91,05%; thí sinh tự do đạt 55,95%. Toàn tỉnh có 32/131 đơn vị đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, gồm 31 trường THPT và 1 trung tâm GDNN-GDTX.

Với kết quả này, Lâm Đồng xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học sinh "trường huyện" đạt thủ khoa xét tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết

ẢNH: QUẾ HÀ

Điểm đáng chú ý sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 là em Trần Cát Phượng, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Tánh Linh (huyện Tánh Linh, Bình Thuận cũ), đạt 9,65 điểm xét công nhận tốt nghiệp, cao nhất toàn tỉnh. Thành tích của nữ sinh đến từ một trường ở địa bàn huyện gây bất ngờ khi vượt qua nhiều học sinh của các trường có truyền thống thành tích cao.

Ở hạng mục tổng điểm thi, em Nguyễn Hồng Việt, học sinh lớp 12 chuyên hóa, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (tỉnh Đắk Nông cũ), là thí sinh có tổng điểm 4 môn cao nhất tỉnh với 37,75 điểm. Trong đó, em đạt điểm tuyệt đối môn toán, cùng 9,25 điểm ngữ văn, 9,75 điểm vật lý và 9,75 điểm hóa học.

Theo thống kê từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, toàn tỉnh có 85 bài thi đạt điểm 10, gồm: toán 45 bài, lịch sử 27 bài, hóa học 4 bài, vật lý 2 bài, địa lý 2 bài, ngoại ngữ 2 bài, công nghệ nông nghiệp 2 bài và tin học 1 bài.

Theo bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương cùng sự chuẩn bị chu đáo của các cơ sở giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh tham gia kỳ thi.

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