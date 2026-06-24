Lâm Đồng tiến ra biển lớn: Thách thức không ở việc tìm kiếm thêm nguồn lực

Hai nút thắt lớn nhất

Từ nhiều năm nay, các nghị quyết của Tỉnh ủy Bình Thuận trước đây và Tỉnh ủy Lâm Đồng hiện nay đều xác định kinh tế biển là không gian phát triển chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển bền vững.

Du lịch biển đóng góp quan trọng vào kịch bản tăng trưởng 2 con số của Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Trong 3 trụ cột kinh tế của Lâm Đồng gồm du lịch, năng lượng xanh và nông nghiệp công nghệ cao, vùng duyên hải đang nắm giữ 2 lĩnh vực có khả năng tạo đột phá lớn nhất. Đó là du lịch với hạt nhân là Khu du lịch quốc gia Mũi Né và năng lượng với Trung tâm điện lực Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Hảo cùng Trung tâm năng lượng Sơn Mỹ đang được đầu tư quy mô lớn.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, 2 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công vẫn đang cản trở quá trình chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Việc tháo gỡ các nút thắt này sẽ tác động trực tiếp đến tiến độ dự án và khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Lâm Đồng.

Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, cho biết giải phóng mặt bằng luôn là một trong những khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai dự án bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nơi ở và sinh kế của người dân.

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (ở xã Vĩnh Hảo) đóng vai trò quan trọng trong đảm an ninh nguồn điện cho khu vực phía nam và đóng góp quan trọng cho kinh tế Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Theo ông Lộc, nhiều hồ sơ đất đai có lịch sử sử dụng kéo dài qua nhiều thời kỳ nên việc xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất thường mất nhiều thời gian.

Ông dẫn chứng dự án kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm. Để bảo đảm quyền lợi người dân và đúng quy định pháp luật, địa phương đã phải rà soát, hủy và ban hành lại 344 thông báo thu hồi đất trước khi tiếp tục triển khai.

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến tái định cư, xác định giá đất và hồ sơ chuyển tiếp theo luật Đất đai mới cũng đang tạo ra không ít khó khăn cho quá trình thực hiện dự án.

Cầu Văn Thánh bắc qua sông Cà Ty phải thi công từ giữa sông, chậm tiến độ do không giải phóng được mặt bằng ẢNH: QUẾ HÀ

Đồng thuận là chìa khóa tháo gỡ mặt bằng

Theo ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, công tác giải phóng mặt bằng chỉ có thể đẩy nhanh khi tạo được sự đồng thuận từ người dân.

"Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt giữa kỳ vọng của người dân với chính sách bồi thường hoặc những vướng mắc về nguồn gốc đất đai", ông Thông nhận định.

Theo ông, giải pháp không chỉ là tuyên truyền, vận động mà còn phải công khai thông tin, đối thoại thường xuyên và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đặc biệt, việc xác định giá đất cần được đẩy nhanh bởi đây là một trong những khâu mất nhiều thời gian nhất hiện nay. Không chỉ các dự án đầu tư công, nhiều dự án tư nhân tại khu vực ven biển cũng đang gặp những khó khăn tương tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (đội mũ cối) đi kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tỉ đô ở xã Sơn Mỹ ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bình Thuận, cho rằng các dự án cần được phân loại cụ thể để xử lý đúng trọng tâm.

"Nhiều dự án tại khu vực Bình Thuận cũ không chỉ vướng đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng mà còn vướng xác định giá đất và thủ tục hành chính kéo dài. Do đó, doanh nghiệp rất mong các tổ công tác của tỉnh làm việc trực tiếp với từng dự án, xác định rõ điểm nghẽn thuộc thẩm quyền cấp nào và ấn định thời gian xử lý dứt điểm", ông Thành nói.

Theo ông Thành, nếu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, đồng thời công khai lộ trình xử lý đối với từng dự án, nhiều dự án tồn đọng sẽ sớm được khơi thông, qua đó giải phóng nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng kinh tế.

"Mỗi dự án được tháo gỡ không chỉ mang lại nguồn thu cho ngân sách mà còn tạo việc làm, thu hút đầu tư và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp", ông Thành chia sẻ.

Một trong những giải pháp giúp tăng trưởng 2 con số là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ẢNH: QUẾ HÀ

Con đường nào đi đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bình Thuận, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, doanh nghiệp phải đóng vai trò động lực.

"Nhà nước tạo cơ chế, đầu tư hạ tầng và định hướng phát triển, nhưng tăng trưởng thực chất phải đến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp", ông Thành nói.

Theo ông Thành, khu vực Bình Thuận trước đây có nhiều lợi thế về kinh tế biển. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng nghìn tỉ đồng vào năng lượng tái tạo, du lịch, công nghiệp chế biến và vật liệu xây dựng. Đây đều là những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới.

Các resort ven biển Mũi Né đầu tư hàng trăm tỉ đồng để đón khách du lịch, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương ẢNH: QUẾ HÀ

Cùng quan điểm đó, ông Trần Nguyên Lộc cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị và mức sống người dân.

Tại phường Phan Thiết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách đã đạt 373 tỉ đồng, tương đương 73% dự toán năm. Kết quả này đến từ việc phát huy lợi thế phường trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hình thành các không gian phát triển mới như kinh tế đêm và lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân.

"Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; xem đây là giải pháp căn cơ để cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương", ông Lộc nhấn mạnh.