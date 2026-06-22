Lâm Đồng tiến ra biển lớn: Trăm ngàn tỉ đồng chờ thức giấc

Từ quỹ đất ven biển, nguồn khoáng sản chiến lược, các trung tâm năng lượng tái tạo đến hàng trăm dự án quy mô lớn, tất cả đang tạo nên nguồn lực có giá trị hàng trăm nghìn tỉ đồng cho Lâm Đồng.

Thế nhưng, phía sau những con số đầy triển vọng ấy vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Không ít dự án kéo dài nhiều năm chưa thể hoàn thành, nhiều quỹ đất chưa phát huy giá trị, khiến một phần nguồn lực quan trọng vẫn nằm ngoài guồng quay phát triển.

Những tài nguyên chìm dưới lớp cát ven biển

Dọc hành lang ven biển từ Vĩnh Hảo đến Sơn Mỹ là một trong những không gian phát triển giàu tiềm năng nhất khu vực Nam Trung bộ. Nhiều năm qua, Bình Thuận được biết đến như trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo của cả nước.

Tuy nhiên, phía sau những thương hiệu ấy là quỹ đất ven biển rộng lớn, tài nguyên khoáng sản có giá trị và dư địa phát triển công nghiệp, logistics còn rất lớn.

Nhiều dự án tại khu vực ven biển Bình Thuận trước đây chậm triển khai trong thời gian dài, khiến quỹ đất chưa được đưa vào khai thác hiệu quả ẢNH: QUẾ HÀ

Từ Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết đến Hàm Thuận Nam, Sơn Mỹ, hàng loạt khu vực ven biển vẫn còn dư địa phát triển rất lớn với những dải đất kéo dài hàng chục nghìn hecta chưa đưa vào sử dụng.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Thuận (cũ), địa phương sở hữu hơn 90% trữ lượng titan của cả nước, tương đương khoảng 599 triệu tấn quặng. Đặc biệt, theo Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 1.11.2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, Bình Thuận có 12 khu vực dự trữ titan với tổng diện tích gần 55.900 ha.

Bên cạnh nguồn tài nguyên dưới lòng đất, giá trị lớn hơn nằm ở hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1, sân bay Phan Thiết, tuyến đường ven biển và trong tương lai là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang từng bước tạo nên mạng lưới kết nối chiến lược cho khu vực.

"Lợi thế hạ tầng không chỉ phục vụ du lịch mà còn mở ra cơ hội phát triển logistics, công nghiệp ven biển, cảng biển và các trung tâm năng lượng quy mô lớn", ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng, nhận định.

Một số dự án được cơ quan chức năng xác định có sai phạm và hiện đang được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo rà soát, tháo gỡ các vướng mắc theo quy định ẢNH: QUẾ HÀ

Tiềm năng lớn, nguồn lực chưa khai thác tương xứng

Năng lượng tái tạo là một trong những lợi thế nổi bật của vùng duyên hải Bình Thuận. Từ dự án điện gió đầu tiên tại Bình Thạnh (thuộc H.Tuy Phong cũ) năm 2009 đến nay, hàng chục dự án điện gió và điện mặt trời đã hình thành tại khu vực này. Hiện nhiều nhà đầu tư đang tiếp tục nghiên cứu các dự án điện gió ngoài khơi từ La Gàn đến Kê Gà với quy mô hàng tỉ USD.

Các chuyên gia nhận định, khi Lâm Đồng có biển, địa phương không chỉ có thêm lợi thế du lịch mà còn sở hữu nền tảng để phát triển kinh tế biển, công nghiệp năng lượng và logistics hiện đại.

Dự án điện mặt trời Hồng Phong (ở xã Hòa Thắng, Lâm Đồng) ẢNH: QUẾ HÀ

Tuy nhiên, nguồn lực lớn không đồng nghĩa với hiệu quả khai thác tương xứng. Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Tỉnh ủy Lâm Đồng ngày 3.6, địa phương cho biết toàn tỉnh hiện có 365 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc với tổng vốn đăng ký hơn 267.416 tỉ đồng, sử dụng khoảng 29.000 ha đất. Phần lớn các dự án tập trung tại khu vực ven biển.

Con số này tương đương khoảng 75,7% GRDP của Lâm Đồng năm 2025, ước đạt 353.116 tỉ đồng.





Nhiều dự án năng lượng vùng ven biển Bình Thuận cũ bị chồng lấn lên vùng dự trữ khoáng sản, đang được UBND tỉnh Lâm Đồng tích cực tháo gỡ ẢNH: QUẾ HÀ

Trong số đó có nhiều dự án quy mô lớn đã đầu tư dở dang rồi dừng lại; có dự án gần hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào hoạt động vì các vướng mắc kéo dài.

Điều đó đồng nghĩa một phần đáng kể nguồn lực xã hội vẫn đang bị "đóng băng" thay vì tạo ra việc làm, nguồn thu và tăng trưởng cho nền kinh tế.

Khơi thông nguồn lực cho cực tăng trưởng mới

Trước thực trạng trên, cuối tháng 11.2025, tỉnh Lâm Đồng thành lập 6 tổ công tác do 6 phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để trực tiếp rà soát, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả bước đầu cho thấy nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, địa phương đã tháo gỡ khó khăn cho 183 dự án, khơi thông hơn 120.473 tỉ đồng vốn đầu tư cùng 16.021 ha đất, đạt trên 50% tổng số dự án vướng mắc.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức cho các doanh nghiệp phía tây khảo sát nhà máy gạch Novitta ở khu vực Bình Thuận cũ ẢNH: QUẾ HÀ

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bình Thuận, tăng trưởng không chỉ đến từ việc tìm kiếm nguồn lực mới mà còn phụ thuộc vào khả năng khai thác hiệu quả những nguồn lực đang có.

"Tôi nghĩ tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với quyết tâm xử lý từng dự án cụ thể như hiện nay, đây là hướng đi đúng", ông Thành chia sẻ.

Dọc 192 km bờ biển Bình Thuận, tài nguyên thiên nhiên đã hiện hữu, hạ tầng chiến lược đang hình thành và hàng trăm dự án lớn đã được quy hoạch.

"Nguồn lực phát triển thực chất đã hiện hữu. Vấn đề đặt ra hiện nay không phải thiếu tiềm năng, mà là cần những cơ chế đủ mạnh và đủ linh hoạt để tháo gỡ các điểm nghẽn. Khi đó, những nguồn lực đang bị ách tắc hoặc chưa được khai thác hiệu quả mới có thể chuyển hóa thành dòng vốn đầu tư, các dự án cụ thể, việc làm và động lực tăng trưởng cho nền kinh tế", một chuyên gia kinh tế nhận định.