Lâm Đồng tiến ra biển lớn: Mở cửa kho báu bên bờ Biển Đông

Biển xanh mở cánh cửa phát triển mới

Từ trên cao nhìn xuống, dải duyên hải Bình Thuận trước đây, nay thuộc Lâm Đồng, hiện ra như một dải lụa xanh kéo dài bên Biển Đông. Nơi ấy có những bãi cát trắng nối tiếp nhau, những làng chài nép mình bên sóng biển, những cánh đồng điện gió quay đều và một không gian phát triển rộng lớn đang dần mở ra.

Lâm Đồng có biển không đơn thuần là thay đổi địa giới hành chính. Đó là sự bổ sung một nguồn lực chiến lược, giúp tỉnh sở hữu gần như đầy đủ các điều kiện để phát triển đồng thời kinh tế biển và kinh tế cao nguyên.

Dọc 192 km bờ biển, quỹ đất ven biển còn rộng, hệ sinh thái đa dạng, nguồn tài nguyên phong phú và khả năng kết nối ngày càng thuận lợi. Dải ven biển này nằm trên trục giao thương quan trọng, kết nối trực tiếp với Khánh Hòa ở phía bắc và vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ ở phía nam, tạo thành hành lang phát triển giàu tiềm năng của khu vực Nam Trung bộ.

Đồi cát Trinh Nữ và cánh đồng điện gió ở xã Hòa Thắng là một trong những biểu tượng cho tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Khác với nhiều địa phương miền Trung thường xuyên hứng chịu bão lớn, vùng biển Bình Thuận có điều kiện tự nhiên tương đối ổn định. Nắng nhiều, lượng mưa thấp, ít chịu ảnh hưởng của bão giúp các hoạt động kinh tế biển có thể diễn ra gần như quanh năm.

Đó là lợi thế đặc biệt để phát triển du lịch biển, khai thác hải sản, dịch vụ hàng hải, logistics, nuôi biển công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Những ngày nắng đẹp, trên các triền cát trải dài từ Tuy Phong đến Hòa Thắng, hàng trăm tua-bin điện gió vẫn miệt mài quay giữa nền trời xanh thẳm. Xen giữa những cánh đồng gió là các dự án điện mặt trời quy mô lớn, tạo nên diện mạo mới cho vùng đất từng được xem là khô hạn nhất cả nước.

Theo ông Huỳnh Quang Huy, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận, vùng biển Bình Thuận có ngư trường khoảng 52.000 km², từng là ngư trường lớn thứ 3 cả nước trước khi sáp nhập.

"Đây là một trong những ngư trường truyền thống giàu nguồn lợi thủy sản, rất thuận lợi để phát triển khai thác xa bờ, dịch vụ hậu cần nghề cá và các ngành kinh tế biển", ông Huy cho biết.

Không chỉ có biển và nguồn lợi thủy sản, khu vực này còn được tiếp sức bởi hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ. Cao tốc Bắc - Nam cùng các tuyến quốc lộ kết nối Tây nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía nam đang rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư và đưa khách du lịch đến gần hơn với biển.

Du khách quốc tế ở bãi biển Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng, khi hệ thống kết nối ngày càng hoàn thiện, lợi thế biển của Bình Thuận không còn là tiềm năng riêng của một địa phương ven biển mà đã trở thành nguồn lực phát triển chung của toàn tỉnh.

Từ góc nhìn phát triển, việc Lâm Đồng có biển đồng nghĩa địa phương đang sở hữu nền tảng để hình thành chuỗi giá trị kinh tế đa ngành, từ du lịch biển, logistics cảng biển, công nghiệp ven biển đến chế biến thủy sản xuất khẩu và năng lượng tái tạo.

"Có thể nói, thiên nhiên đã trao cho vùng đất Bình Thuận một kho báu đặc biệt. Không chỉ là biển xanh, cát trắng hay cảnh quan đẹp, đó còn là hệ thống nguồn lực có khả năng tạo ra tăng trưởng trong nhiều năm tới nếu được khai thác đúng hướng", ông Khoa nhận định.

Những lớp trầm tích văn hóa bên sóng biển

Theo nhà sưu tập cổ vật, Giám đốc Bảo tàng Mũi Né Nguyễn Ngọc Ẩn, nếu thiên nhiên tạo nên diện mạo vùng biển Bình Thuận thì con người và văn hóa biển chính là "lớp trầm tích được bồi đắp qua hàng trăm năm lịch sử".

Dọc bờ biển 192 km là hệ thống làng chài hình thành từ nhiều thế hệ. Từ biển Bình Thạnh, Phan Rí Cửa, Liên Hương, Mũi Né, Phú Hài đến La Gi, Tân Thắng, cuộc sống của cư dân nơi đây luôn gắn liền với biển cả.

Điện gió trên đảo Phú Quý ẢNH: QUẾ HÀ

Ngoài phần đất liền, vùng biển Bình Thuận còn có đảo Phú Quý rộng khoảng 17 km² với hơn 32.000 dân sinh sống, tạo nên một không gian kinh tế - văn hóa biển đặc sắc giữa Biển Đông.

Tại các cảng cá và cửa biển mỗi sáng sớm, hàng trăm tàu thuyền ra vào tấp nập. Hoạt động khai thác, thu mua, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá đã hình thành nên những cộng đồng dân cư năng động, giàu kinh nghiệm nghề biển và có khả năng thích ứng cao trước những biến động của thị trường.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ẩn, vùng đất Bình Thuận còn là vùng đất giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa, nổi bật là văn hóa Chăm pa. Những giá trị văn hóa đặc sắc như lễ hội cầu ngư, lễ hội nghinh Ông, lễ hội Katê cùng hệ thống di sản văn hóa biển đã góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất này.

Trong bối cảnh du lịch đang chuyển mạnh sang xu hướng trải nghiệm và khám phá bản địa, văn hóa biển và nguồn lực con người đang trở thành tài sản có giá trị không kém tài nguyên thiên nhiên. Đây là nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa biển và các mô hình kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc địa phương.

Nhìn tổng thể, từ vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, văn hóa đến nguồn lực con người, vùng ven biển Bình Thuận đang sở hữu một hệ sinh thái phát triển kinh tế biển hiếm có ở khu vực phía nam.

Bảo tàng lăng mộ xương cá voi lớn nhất ở phường Phan Thiết đón du khách tham quan ẢNH: QUẾ HÀ

Kho báu đang chờ được đánh thức

Nhìn trên bản đồ phát triển, ít địa phương nào hội tụ đồng thời nhiều lợi thế như Lâm Đồng hiện nay. Tỉnh sở hữu cao nguyên màu mỡ, trung tâm du lịch Đà Lạt nổi tiếng, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn và nay có thêm 192 km bờ biển cùng hệ sinh thái kinh tế biển giàu tiềm năng.

Tuy nhiên, phía sau những lợi thế ấy vẫn còn nhiều dư địa phát triển chưa được khai thác tương xứng. Hàng trăm dự án ven biển, hàng chục nghìn héc ta đất đai cùng tiềm năng lớn về du lịch, năng lượng tái tạo và kinh tế biển vẫn đang chờ những cơ chế đủ mạnh để phát huy giá trị.

Khi Lâm Đồng có biển, câu chuyện phát triển của địa phương không còn giới hạn trong không gian cao nguyên. Trước mắt tỉnh là cơ hội hình thành một cực tăng trưởng mới dựa trên kinh tế biển, tạo sự kết nối giữa biển và rừng, giữa cảng biển và vùng sản xuất nội địa.

Với ngư trường rộng lớn, tiềm năng năng lượng tái tạo hàng đầu cả nước, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm nghề biển, những điều kiện quan trọng nhất cho một bước phát triển mới gần như đã hội tụ.

Trên dải bờ biển mỗi ngày đón nắng và gió từ Biển Đông, kho báu thiên nhiên vẫn hiện hữu. Điều còn lại là những bước đi đủ mạnh để biến nguồn lực ấy thành động lực tăng trưởng thực sự, đưa kinh tế biển trở thành một trong những trụ cột mới của Lâm Đồng trong những năm tới. (còn tiếp)