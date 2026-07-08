Đăng ký nguyện vọng: Dự báo điểm chuẩn từ điểm sàn xét tuyển

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: T.N

Ngày 9.7, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Từ điểm sàn của các trường, lời khuyên cho thí sinh đăng ký nguyện vọng". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Chiều 8.7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn xét tuyển) dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT cho các khối ngành đặc thù: khoa học sức khỏe, đào tạo giáo viên và pháp luật năm nay.

Theo đó, nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ ĐH, các ngành y khoa và răng-hàm-mặt có mức điểm sàn 22; các ngành y học cổ truyền và dược học cùng mức 20 điểm; các ngành còn lại có mức điểm sàn 18. Điểm sàn khối ngành sư phạm bậc ĐH năm nay từ 19-20 tùy từng ngành, tăng so với năm ngoái. Trong lần đầu quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật, bộ yêu cầu thí sinh đạt tối thiểu 20.

Từ quy định ngưỡng đảm bảo đầu vào chung của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH quy định điểm sàn xét tuyển của trường cho các ngành đặc thù.

Điểm sàn này tác động gì tới việc xét tuyển, thí sinh xét tuyển năm nay cần lưu ý những gì từ điểm sàn này? Dự báo tình hình xét tuyển năm nay, trong trường hợp nào điểm sàn bằng điểm chuẩn và trường hợp nào điểm sàn khác điểm chuẩn? Lời khuyên của các chuyên gia với thí sinh trong giai đoạn "nước rút" này là gì? Đâu là những sai sót "chết người" khi thao tác trên hệ thống trực tuyến thí sinh cần tránh…

Thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến chiều nay. Chương trình diễn ra theo 2 khung giờ gồm:

*Đợt 1 từ 14-15 giờ gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Võ Thanh Hải , Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;

, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân; Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng , Phó phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing;

, Phó phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing; Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

*Đợt 2 từ 15 giờ 15-16 giờ 15, gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Lê Xuân Trường , Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM;

, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM; Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích , Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF);

, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF); Thạc sĩ Phạm Quang Trường, Phó trưởng khoa Kinh doanh và Luật Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.

Bạn đọc quan tâm tới điểm sàn và việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 tại các địa chỉ trên.