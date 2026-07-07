Điểm chuẩn dự kiến các ngành sức khỏe và pháp luật ra sao?

Thí sinh tham dự kỳ thi để xét tuyển ĐH năm nay ảnh: nhật thịnh

Ngày 8.7, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Công bố điểm sàn sức khỏe và pháp luật, lựa chọn nào cho thí sinh?". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Theo quy định, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn xét tuyển) cho các khối ngành đặc thù: khoa học sức khỏe, đào tạo giáo viên và pháp luật năm nay. Từ quy định ngưỡng đảm bảo đầu vào chung của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH sẽ công bố điểm sàn xét tuyển của trường cho các ngành đặc thù.

Thí sinh cần lưu ý gì về sự khác nhau giữa điểm sàn chung của bộ với điểm sàn riêng của từng trường ĐH? Với việc công bố điểm sàn hiện nay, thí sinh cần lưu ý gì khi khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển? Trong trường hợp nào thí sinh cần điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng?

Từ điểm sàn các trường ĐH, chuyên gia có những phân tích dự báo điểm chuẩn trúng tuyển năm nay? Thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Công bố điểm sàn sức khỏe và pháp luật, lựa chọn nào cho thí sinh?".

Chương trình diễn ra từ 14-15 giờ, gồm các chuyên gia:

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương , Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH);

, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH); Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Thí sinh quan tâm tới điểm sàn xét tuyển và cách thức đặt nguyện vọng có thể đặt câu hỏi để tương tác với chuyên gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 tại các địa chỉ trên.



