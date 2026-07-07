Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2026 sẽ tăng hay giảm?

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2026 có thể tăng ở một số ngành, giảm ở một số ngành ảnh: ngọc dương

2 xu hướng điểm chuẩn tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đã có những phân tích dự báo xu hướng điểm chuẩn của trường năm nay.

Nhận định chung, PGS Thắng đưa ra những phân tích xu hướng điểm chuẩn theo 2 chiều.

Về khả năng giảm điểm, ông Thắng cho rằng 𝘤ó nhiều yếu tố tác động đến điều này. Ví dụ, việc nâng "độ khó" quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh và chỉ dùng trong quy đổi điểm thi tốt nghiệp THPT (không quy đổi khi xét tuyển học bạ như năm 2025). Năm 2025, khoảng hơn 50% sinh viên trúng tuyển vào trường có điểm chứng chỉ tương đương IELTS 5.0 – bằng chuẩn tốt nghiệp ĐH, trở lên.

Đồng thời là việc nâng "độ khó" quy đổi điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế (SAT, ACT...). Tuy nhiên không có nhiều thí sinh dùng chứng chỉ này trong tuyển sinh, yếu tố này không tác động nhiều tới việc xét tuyển nói chung.

Ngoài ra, phổ điểm tiếng Anh, vật lý giảm. Trong khi đây là các môn dùng nhiều trong các tổ hợp tuyển sinh của trường năm nay.

Ngược lại, cũng có nhiều yếu tố tác động đến khả năng tăng điểm. Cụ thể, phổ điểm môn toán của điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tăng so với 2025. Hơn nữa, năm 2026, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM còn tính hệ số 2 cho toán trong thành phần điểm học lực. Ngoài ra, phổ điểm môn hóa của điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tăng so với 2025 dù số thí sinh dùng điểm môn này trong tuyển sinh vào trường không nhiều.

Theo PGS-TS Bùi Hoài Thắng, có một số ngành khó dự đoán điểm chuẩn năm nay. Cụ thể là 3 ngành mới mở không tham khảo điểm chuẩn 2025 để so sánh, gồm: kỹ thuật đường sắt, kỹ thuật hạt nhân và kỹ thuật bán dẫn.

Trong khi đó, một ngành mở thêm chương trình tiếng Anh là khoa học dữ liệu, có thể dự báo dựa trên chương trình tiêu chuẩn năm 2025. Một ngành mở thêm cho chương trình tiêu chuẩn là kinh tế tuần hoàn (chuyên ngành của ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên), có thể dự báo dựa trên điểm chuẩn chương trình tiếng Anh năm 2025. Dù năm 2026 tuyển sinh riêng nhưng 2 ngành kỹ thuật dầu khí và kỹ thuật địa chất vẫn có thể dự báo dựa trên điểm tuyển sinh chung nhóm ngành năm 2025.

Nhận định chung tình hình, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho rằng, điểm chuẩn có thể tăng ở một số ngành, giảm ở một số ngành tùy theo độ "hot" và chất lượng hồ sơ, khi tổng chỉ tiêu không tăng nhiều (chủ yếu dành cho các ngành mới mở).

Lời khuyên với thí sinh khi đặt nguyện vọng

Lời khuyên cho thí sinh khi đặt nguyện vọng, PGS Thắng nêu: "Phải bảo đảm đặt nguyện vọng theo quyết tâm theo đuổi ngành - nghề liên quan từ cao đến thấp. Trong đó, bảo đảm nguyện vọng ưu tiên cao nhất là phải thích nhất (kể cả dự báo điểm của mình không chắc lắm) và ưu tiên cuối cùng phải có dư địa đủ rộng để trúng tuyển".

Cụ thể hơn, PGS Thắng cho rằng, thí sinh nên đánh giá điểm dự tuyển của mình so với điểm chuẩn các năm qua để xếp nguyện vọng vào 3 nhóm:

Nhóm "danh vọng": là các ngành-trường rất thích, kể cả điểm của mình thấp hơn điểm chuẩn các năm qua.

Nhóm "hội tụ": là các ngành-trường yêu thích, điểm dự tuyển tương đương (cao hơn nhiều hoặc ít) với điểm chuẩn các năm qua.

Nhóm "vững tâm": là các ngành-trường thích, điểm dự tuyển cao hơn nhiều so với điểm chuẩn các năm qua.

Năm 2026, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp, cùng với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Trong đó, phương thức xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả quá trình học tập THPT); năng lực khác và hoạt động xã hội (95-99% tổng chỉ tiêu). Theo công thức tính điểm xét tuyển năm nay, ngoài thành phần điểm học lực và điểm ưu tiên, trường còn tính điểm cộng với những thành tích đặc biệt trong suốt 3 năm THPT của thí sinh.

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2025 TẠI ĐÂY.