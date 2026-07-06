Bách phân vị điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố bách phân vị và khung quy đổi tương đương điểm thi đánh giá năng lực với 5 tổ hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh: nhật thịnh

Bách phân vị điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

Sáng nay (6.7), ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức công bố chi tiết khung quy đổi tương đương điểm thi đánh giá năng lực với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, ĐH Quốc gia TP.HCM đã có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT về khung quy đổi tương đương điểm thi đánh giá năng lực với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, bảng bách phân vị điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 sử dụng kết quả thi cao nhất của thí sinh ở cả 2 đợt thi năm nay. Bảng bách phân vị được thể hiện gồm nhóm phân vị, số lượng thí sinh trong nhóm phân vị, điểm cao nhất của nhóm và điểm thấp nhất của nhóm.

Cụ thể, có khoảng 1% thí sinh tương đương 1.954 thí sinh tham gia kỳ thi năm nay có điểm bài thi đánh giá năng lực trong khoảng từ 1.004-1.139 điểm (trên tổng số 1.200 điểm toàn bài thi).

Toàn cảnh bách phân vị điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 như sau:

899-903 điểm thi năng lực tương đương 22,85-22,95 điểm thi tốt nghiệp

Đồng thời, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng công bố khung quy đổi tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Khung quy đổi này áp dụng cho các tổ hợp gồm: A00 (toán-lý-hóa), A01 (toán-lý-tiếng Anh), B00 (toán-hóa-sinh), C00 (văn-sử-địa), D01 (văn-toán-tiếng Anh). Theo phía ĐH Quốc gia TP.HCM, đây là các tổ hợp có quy mô thí sinh tham dự thi đánh giá năng lực có điểm thi THPT năm 2026 lớn trong nhóm tổ hợp tương ứng).

Trong đó, các thí sinh có điểm bài thi đánh giá năng lực từ 996-1.108 điểm sẽ tương đương với mức 27,5-29,75 điểm 3 môn thuộc tổ hợp A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mức quy đổi giảm dần, thí sinh đạt 895-905 điểm thi năng lực tương đương 25,35-25,5 điểm thi A00 của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổ hợp A01, thí sinh đạt 1.027-1.139 điểm thi năng lực mới tương đương với 26,75-29,25 điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh phải đạt 899-903 bài thi năng lực mới tương đương 22,85-22,95 điểm thi tốt nghiệp.

Tổ hợp B00, thí sinh ở khoảng điểm 1.004-1.127 được tính tương đương với 28,5-30 điểm ba môn trong kỳ thi tốt nghiệp. Ở khoảng điểm trên dưới 900 bài thi năng lực, mức quy đổi tương đương không có sự khác biệt nhiều so với tổ hợp A00.

Tổ hợp C00 có sự khác biệt nhiều so với các tổ hợp còn lại. Theo đó, khoảng điểm cao nhất bài thi năng lực chỉ được tính 805-956 và tương đương với 25,85-28 điểm của ba môn văn-sử-địa.

Tổ hợp D01, cùng với khoảng điểm ba môn kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 25,5-28,5 nhưng được quy đổi tương đương với 1.014-1.124 điểm bài thi năng lực. Tương tự với tổ hợp A01, khoảng trên dưới 900 điểm bài thi năng lực chỉ được tính tương đương 22,85-23 điểm thi tốt nghiệp THPT.

Như vậy, có thể thấy sự khác biệt khi quy đổi tương đương điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM với điểm các tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chỉ duy nhất tổ hợp B00 mới có mức tuyệt đối 30 điểm khi quy đổi sang điểm bài thi năng lực.

Chi tiết khung quy đổi tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xem TẠI ĐÂY.