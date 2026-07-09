Vào lúc 15 giờ 15 chiều nay 9.7, phần 2 của chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "Từ điểm sàn của các trường, lời khuyên cho thí sinh đăng ký nguyện vọng" do Báo Thanh Niên tổ chức, sẽ tiếp tục mang đến những thông tin bổ ích giúp thí sinh có thêm căn cứ quan trọng để lựa chọn ngành, trường đăng ký xét tuyển.

Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên.

Đến thời điểm này thí sinh đã đi được hơn nửa chặng đường của thời gian đăng ký xét tuyển. Nhiều em đã hoàn tất đăng ký, nhưng cũng không ít em đang còn phân vân. Vậy từ dữ liệu đã có trên hệ thống, các trường có nhận định gì về xu hướng chọn nguyện vọng của thí sinh năm nay? Dự báo khả năng những ngành có mức cạnh tranh “dễ thở”, những ngành có tỷ lệ “chọi" cao của trường mình?

Bên cạnh đó, thí sinh nên tham khảo những thông tin nào để có sự lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất? Từ kinh nghiệm thực tiễn, chuyên gia trong buổi tư vấn chia sẻ quy tắc "vàng" khi sắp xếp nguyện vọng để đạt được mục tiêu trúng tuyển ngành, trường mà thí sinh mong muốn và thấy phù hợp nhất.

Thí sinh chỉ còn 5 ngày nữa để hoàn tất việc đăng ký xét tuyển ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tham gia tư vấn có các khách mời:

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn chiều nay tại Báo Thanh Niên ảnh: Lê Thanh Hải

Tiến sĩ Lê Xuân Trường , Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM

, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích , Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF)

, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) Thạc sĩ Phạm Quang Trường, Phó trưởng khoa Kinh doanh và Luật Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Trong chương trình, đại diện các trường ĐH cũng sẽ thông tin về điểm sàn xét tuyển các ngành của trường theo các phương thức tuyển sinh, đặc biệt là ở nhóm ngành luật thí sinh cần chú ý gì về ngưỡng đảm bảo chất lượng để không rơi vào tình huống từ “đậu thành trượt” như năm ngoái?

Đồng thời, các chuyên gia sẽ đưa ra những lưu ý quan trọng với thí sinh trong giai đoạn “nước rút” này về những sai sót, nhầm lẫn cần tránh và những việc cần làm để đảm bảo không bị mất cơ hội trúng tuyển.









Thí sinh có thể xem lại phần 1 của chương trình TẠI ĐÂY.