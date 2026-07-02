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Giáo dục

Chiến thuật đăng ký xét tuyển để trúng tuyển đại học ngay nguyện vọng 1

Hà Ánh
Hà Ánh
Bộ GD-ĐT đã chính thức mở cổng để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH năm 2026. Để trúng tuyển ngành và trường yêu thích, thí sinh nên nguyện vọng 1 ra sao?
Chiến thuật đăng ký xét tuyển để trúng tuyển đại học ngay nguyện vọng 1 - Ảnh 1.

Từ nay đến 17 giờ ngày 14.7, thí sinh thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH chính thức năm 2026 trên Hệ thống tuyển sinh chung của của Bộ GD-ĐT

ảnh: N.T

Ngày 3.7, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Chiến thuật đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Từ nay đến 17 giờ ngày 14.7, thí sinh thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH chính thức năm 2026 trên Hệ thống tuyển sinh chung của của Bộ GD-ĐT. Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng từ 1 đến 5.

Quá trình xử lý nguyện vọng đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất. Điều này có nghĩa, có thể thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều nguyện vọng nhưng chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất. Do đó, việc sắp xếp phù hợp thứ tự các nguyện vọng có vai trò quan trọng để đảm bảo trúng tuyển ngành mong muốn nhất.

Vậy các nguyện vọng này cần được thực hiện theo chiến thuật nào để có thể trúng tuyển ngành yêu thích ngay nguyện vọng 1? Việc thay đổi nguyện vọng cần thiết thực hiện trong trường hợp nào và không nên trong trường hợp nào? Chương trình sẽ cung cấp cho quý phụ huynh và học sinh có những lời khuyên hữu ích về chiến thuật đăng ký nguyện vọng, thông tin điểm sàn xét tuyển các ngành, dự báo xu hướng điểm chuẩn ĐH năm nay…

Chương trình diễn ra từ 14-15 giờ, gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
  • Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn-Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF);
  • Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Bạn đọc quan tâm tới việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH có thể đặt câu hỏi để tương tác với chuyên gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 tại các địa chỉ trên.

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