Từ hôm nay, lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH

Nhìn từ phổ điểm thi tốt nghiệp, chuyên gia tuyển sinh có lời khuyên với thí sinh (TS) trước khi đặt nguyện vọng.

Thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Biết điểm thi tốt nghiệp, những việc TS cần làm để xét tuyển ĐH" hôm qua (1.7), được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên.

Phổ điểm các tổ hợp môn truyền thống biến động

Chia sẻ trong chương trình, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho rằng phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay đảm bảo độ tin cậy trong xét tuyển ĐH. Đáng chú ý, phổ điểm thi có những biến động lớn như môn giáo dục kinh tế giáo dục và pháp luật, với gần 50% TS dưới 5 điểm. Bên cạnh đó, môn toán có trên 37% dưới 5 điểm, môn lý có 39% dưới 5 điểm… Nhưng nếu so với năm ngoái, điểm môn toán và môn sinh của năm nay tốt hơn. Từ đó, có thể thấy điểm theo 5 tổ hợp môn chính A00, A01, B00, C00, D01 của năm nay cũng có những biến động. A00, B00 đều có số TS có điểm cao nhiều hơn so với năm ngoái. Trong khi đó, các tổ hợp môn còn lại bằng hoặc thấp hơn năm ngoái một chút.

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn “Biết điểm thi tốt nghiệp, những việc thí sinh cần làm để xét tuyển ĐH” tại Báo Thanh Niên chiều qua ẢNH: NGỌC LONG

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), cho rằng phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cho thấy có sự chuyển dịch rõ rệt. Năm nay, kết quả thi khá nhiều môn trong khối khoa học xã hội có sự biến động so với năm ngoái. Môn văn có tỷ lệ điểm dưới trung bình ở mức nhất định so với năm 2025. Môn sử được ghi nhận có nhiều điểm 10 nhưng tỷ lệ dưới trung bình vẫn cao. Xu hướng này cũng tương tự với môn địa lý. Từ đó, những ngành sử dụng tổ hợp môn xét điểm khoa học xã hội sẽ có những tác động rõ rệt. Điểm khối B00 năm nay khá khả quan, TS cần tính toán cân nhắc kỹ lưỡng khi xét tuyển vào các ngành đặc thù như khối khoa học sức khỏe.

"Điểm chuẩn năm nay có thể sẽ có biến động lớn ở một số ngành. TS cần có phương án dự phòng, ví dụ chuẩn bị thêm phương thức xét tuyển không sử dụng từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT", thạc sĩ Ngọc Bích nói thêm.

Khối ngành sức khỏe 2026: Chọn ngành nào, xét tuyển ra sao ? Ngày 2.7, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Khối ngành sức khỏe 2026: Chọn ngành nào, xét tuyển ra sao?". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên. Chương trình diễn ra từ 14 - 15 giờ, gồm các chuyên gia: PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Y, Trường Y và Khoa học sức khỏe HUTECH; thạc sĩ - dược sĩ Nguyễn Thị Đức Hạnh, Phó trưởng khoa Dược, Trường Y và Khoa học sức khỏe HUTECH; tiến sĩ - điều dưỡng - dược sĩ Nguyễn Phương Tùng, Trưởng khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học, Trường Y và Khoa học sức khỏe HUTECH; thạc sĩ Trần Hải Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Bảo Hân

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhấn mạnh sự quan trọng của điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong xét tuyển ĐH năm nay. Bởi lẽ một quy định mới của năm nay liên quan đến nguồn xét tuyển, yêu cầu TS cần cần đạt từ 15 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn (không gồm điểm ưu tiên, điểm thưởng) mới được tham gia xét tuyển ĐH.

Cũng nhấn mạnh kết quả thi tốt nghiệp THPT, NCS-thạc sĩ Nguyễn Bá Anh, Phó giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó viện trưởng Viện Quốc tế UEF, cho biết TS xét tuyển chương trình này có thể sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, thi V-SAT… Dù sử dụng phương thức nào, TS cần đạt điều kiện tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Từ hôm nay (2.7), thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT ảnh: Đào Ngọc Thạch

Điểm sàn xét tuyển

Tiến sĩ Võ Thanh Hải lưu ý TS quy định nguồn xét tuyển và điểm sàn của từng ngành do các trường công bố. Riêng các khối ngành đặc thù (đào tạo giáo viên, khoa học sức khỏe và pháp luật) cần tuân thủ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.

Bên cạnh điểm sàn, thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích khuyên TS cần tìm hiểu kỹ thêm các thông tin như: tiêu chí phụ xét tuyển, các mức điểm thưởng hoặc quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ, sự khác nhau giữa các chương trình đào tạo trong cùng một trường…

Thạc sĩ Trương Quang Trị thông tin ngưỡng điểm sàn xét tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp THPT từ 15 điểm, riêng các ngành đặc thù liên quan khoa học sức khỏe dự kiến lấy từ 17 - 20,5 điểm; nhóm ngành luật từ 17 điểm. Với phương thức xét học bạ THPT, điểm nhận hồ sơ các ngành từ 18 điểm (trừ các ngành đặc thù có quy định ngưỡng riêng theo quy định của Bộ GD-ĐT).

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết trường dự kiến điểm sàn theo phương thức thi tốt nghiệp THPT mức 15, riêng ngành luật theo quy định của Bộ; phương thức đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM là 600 điểm, xét học bạ là 18.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và phát triển thương hiệu tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho hay dù theo phương thức nào, TS vẫn cần đáp ứng điều kiện có tổng điểm 3 môn từ 15 điểm trở lên. "TS xét tuyển bằng học bạ, điểm kỳ thi đánh giá năng lực hay V-SAT vẫn cần đáp ứng thêm ràng buộc về ngưỡng đảm bảo đầu vào với ngành khoa học sức khỏe và pháp luật", thạc sĩ Phương lưu ý thêm.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Phó trưởng phòng Tiếp thị và Tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức, cho hay điểm sàn của trường dự kiến giữ nguyên như năm 2025. TS xét tuyển vào trường cần đáp ứng điều kiện cần là điểm chuẩn trúng tuyển, điều kiện đủ là trình độ tiếng Anh đầu vào.

Thầy Lê Phương Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến, cho biết điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 15 điểm trở lên; học bạ THPT là 18 điểm trở lên; thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM từ 16 điểm trở lên. Riêng các ngành luật và điều dưỡng, trường sẽ công bố điểm sàn cụ thể sau khi có ngưỡng quy định của Bộ GD-ĐT.

NCS-thạc sĩ Nguyễn Bá Anh cho biết các chương trình cử nhân quốc tế tại UEF không áp dụng ngưỡng cụ thể, TS có thể sử dụng đa dạng các phương thức xét tuyển. Tuy nhiên, TS cần lưu ý điều kiện ngoại ngữ khi tham gia các chương trình này. Trường hợp TS chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định, thì có chương trình một năm rèn luyện trước khi vào chính khóa. Nếu TS đạt chứng chỉ IELTS từ 5.5 sẽ có cơ hội nhận học bổng.

Tránh sai sót khi đặt nguyện vọng xét tuyển Sau khi đăng ký nguyện vọng (NV), TS cần lưu file đăng ký về máy tính, phòng trường hợp cần tra cứu lại sau nhiều lần điều chỉnh. Tiến sĩ Võ Thanh Hải TS có thể tận dụng hết cả 15 NV để đăng ký xét tuyển. Trong đó, 3 NV đầu tiên là quan trọng nhất, là ngành trường mình yêu thích nhất. Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích TS cần lưu ý, ngoài việc đăng ký thông tin xét tuyển trên cổng tuyển sinh của trường ĐH, vẫn cần phải đăng ký NV chính thức trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Thạc sĩ Trương Quang Trị Nếu đã trúng tuyển NV cao nhất thì không có cơ hội theo học các NV tiếp theo. Do đó, TS cần lưu ý chắt chiu lựa chọn để đặt các NV phù hợp nhất. Thạc sĩ Cao Quảng Tư NV yêu thích nhất nên đặt đầu tiên. TS cần có sự đồng hành của người lớn, phụ huynh trong hành trình đăng ký NV của mình. Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương TS không nên chỉ đặt 1 NV. Dù tự tin về điểm số, TS vẫn nên có phương án dự phòng cho những tình huống rủi ro có thể xảy ra. Thầy Lê Phương Khanh Tuyệt đối không dùng các phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để ra quyết định đăng ký NV, bởi đôi khi AI không cập nhật đủ dữ liệu thông tin, chỉ sử dụng chúng như công cụ tìm kiếm hỗ trợ thông tin. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư Nếu 4 năm học tập ở nước ngoài khoảng 4 tỉ đồng học phí chưa gồm các chi phí khác, thì việc học chương trình liên kết ở VN có thể tiết kiệm chi phí mà vẫn nhận được bằng cấp có giá trị tương đương. NCS-thạc sĩ Nguyễn Bá Anh



