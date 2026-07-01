Vào lúc 15 giờ 20 chiều nay 1.7, phần 2 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Biết điểm thi tốt nghiệp, những việc thí sinh cần làm để xét tuyển ĐH" sẽ tiếp tục diễn ra nhằm giúp thí sinh có những lời khuyên hữu ích trong thời điểm quan trọng nhất của giai đoạn đăng ký xét tuyển.

Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên.

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT hôm nay, cùng với các kết quả kỳ thi khác, các trường ĐH sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn xét tuyển) cho từng ngành.

Căn cứ vào đây, thí sinh sẽ biết mình có đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển vào các ngành của các trường cụ thể hay không.

Vậy điểm sàn xét tuyển các ngành của trường theo các phương thức tuyển sinh năm nay ra sao? Những ngành nào có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng thí sinh cần lưu ý? Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh hoặc yếu tố quốc tế, thí sinh có cần điều kiện ngoại ngữ hay không?

Khi thực hiện việc đăng ký, thí sinh cần thực hiện các bước cụ thể nào? Thí sinh cần lưu ý gì về những quy định mới của năm nay, các mốc thời gian cụ thể? Những sai sót kỹ thuật cần tránh để không bỏ lỡ việc đăng ký xét tuyển?

Đặc biệt, các nguyện vọng cần được sắp xếp theo nguyên tắc nào để đạt được mục tiêu trúng tuyển ngành trường mong muốn phù hợp với khả năng thí sinh? Thí sinh nên tham khảo những thông tin gì để đặt nguyện vọng thời điểm này?

Sau khi biết điểm thi, thí sinh cần nắm rõ thông tin đăng ký xét tuyển tại các trường và có chiến lược thông minh để tăng cơ hội trúng tuyển ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất cả những nội dung trên sẽ được đại diện các trường giải đáp và đưa ra lời khuyên tại chương trình tư vấn của báo Thanh Niên chiều nay.

Tham gia tư vấn tại chương trình có các khách mời:

Các khách mời tham gia đợt 2 chương trình tư vấn của Báo Thanh Niên chiều nay ảnh: Lê Thanh Hải

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển Thương hiệu tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH);

Thầy Lê Phương Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến;

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Phó trưởng phòng Tiếp thị và tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức.