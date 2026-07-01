Trường ĐH FPT công bố điểm sàn ngay khi có điểm thi tốt nghiệp THPT

Sáng nay 1.7, Trường ĐH FPT vừa công bố điểm sàn xét tuyển (ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào) hệ ĐH chính quy năm 2026.

Theo đó, điểm sàn của tất cả các ngành đào tạo và cơ sở của trường là 18 điểm. Riêng chương trình cử nhân tài năng ngành khoa học máy tính điểm sàn xét tuyển là 21 điểm.

Mức điểm này này áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo và cơ sở của Trường ĐH FPT trên toàn quốc trong kỳ tuyển sinh 2026.

Thí sinh xem điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố sáng nay ảnh: Đào Ngọc Thạch

Được biết năm 2026, Trường ĐH FPT áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập lớp 12. Điểm xét tuyển được xác định bằng điểm kết hợp + điểm khuyến khích + điểm ưu tiên, trong đó: Điểm kết hợp = (điểm thi tốt nghiệp THPT + (điểm trung bình lớp 12 × 3))/2.

Đối với điểm thi tốt nghiệp THPT, trường sử dụng tổ hợp Axx là điểm môn toán và hai môn bất kỳ (áp dụng cho tất cả ngành đào tạo); tổ hợp Cxx: Điểm môn ngữ văn và hai môn bất kỳ (áp dụng đối với các ngành ngoài công nghệ thông tin và khoa học máy tính).

Bên cạnh đó, Trường ĐH FPT thực hiện xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, đồng thời ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào thuộc các nhóm: Tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp THPT tại các trường thuộc Tổ chức Giáo dục FPT; có các chứng chỉ hoặc văn bằng như APTECH HDSE/ADSE, ARENA ADIM, SKILLKING, JETKING; tốt nghiệp các chương trình BTEC HND, Melbourne Polytechnic, FUNiX Software Engineering hoặc CĐ FPT Polytechnic.

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển cần đăng ký Trường ĐH FPT là một trong các nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT trong thời gian từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7 để được xét trúng tuyển theo quy định.

Thông tin các ngành nghề xét tuyển cụ thể như sau: