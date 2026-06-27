Trường đại học đầu tiên thông báo điểm sàn xét tuyển năm 2026

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa ban hành thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) các ngành trình độ ĐH, CĐ chính quy năm 2026 ảnh: nhật thịnh

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa ban hành thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các chương trình tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2026 chính quy.

Năm 2026, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tuyển sinh theo các phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026; Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bổ sung hoặc thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ); Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ).

Thông báo điểm sàn xét tuyển được Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nông lâm TP.HCM công bố trên cơ sở quy định của Bộ GD-ĐT và thông tin tuyển sinh năm 2026 của trường, áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3, không hưởng ưu tiên theo đối tượng.

Theo đó, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào các chương trình đào tạo của trường bằng bất kỳ phương thức xét tuyển nào đều phải thuộc nguồn xét tuyển theo quy định của bộ.

Đối với phương thức xét tuyển có sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ), điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình kết quả học tập của 6 học kỳ (các lớp 10, 11, 12), lấy đến hai số thập phân. Riêng ngành giáo dục mầm non và ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, ngưỡng đảm bảo chất lượng được thực hiện theo quy định của bộ.

Điểm sàn xét tuyển từng ngành theo từng phương thức xét tuyển của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM như bảng sau:

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành Trường ĐH Nông lâm TP.HCM năm 2025 tại đây.