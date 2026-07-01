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Giáo dục

TP.HCM công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, xem tại đây

Bích Thanh
Bích Thanh
Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của khoảng 142.000 thí sinh tham dự khóa thi ngày 11-12.6 vừa qua.

Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào lúc 8 giờ ngày 1.7. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi theo các cách sau:

TP.HCM công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, xem tại đây - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2026 hôm nay đã biết điểm thi

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

 

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Sở GD-ĐT đã huy động khoảng 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia quy trình chấm thi tốt nghiệp THPT.

TP.HCM tổ chức 2 khu vực chấm thi tốt nghiệp tự luận và trắc nghiệm riêng biệt. Cùng với khu vực chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, phúc khảo bảo đảm an ninh, an toàn, có camera giám sát 24 giờ/ngày, công an bảo vệ liên tục, phòng cháy chữa cháy và quy trình kiểm soát thiết bị thu phát thông tin.

Đối với bài thi tốt nghiệp tự luận, môn ngữ văn, thực hiện làm phách theo 2 vòng, tổ chức chấm 2 vòng độc lập; chấm kiểm tra tối thiểu 5% số lượng bài thi tự luận; nhập điểm 2 vòng độc lập; khớp phách 100%, kiểm dò và quản lý điểm theo quy định.

Bài thi trắc nghiệm là các môn thi toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế pháp luật, tin học, công nghệ, được tổ chức với hệ thống máy quét, máy chủ, máy chấm, mạng LAN nội bộ thực hiện quy trình quét ảnh, sửa lỗi kỹ thuật, chấm điểm; xuất và niêm phong các bộ dữ liệu CD0, CD1, CD2 theo hướng dẫn; gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT đúng thời hạn.

Thời gian chấm phúc khảo dự kiến từ ngày 20 đến 23.7.

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